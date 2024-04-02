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Настоящий Армагеддон: Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря

Ангелина Подвысоцкая
2 апреля 2024, 18:28
Синоптики объявили штормовое предупреждение. Из-за сильных порывов ветра регионы засыпает песком из Сахары.
пылевая буря
Украину накрыла мощная пылевая буря / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Киеве и многих других регионах Украины усилилась мощная пылевая буря, которая долетела аж из Сахары. Из-за сильных порывов ветра песок не просто оседает на поверхности, а летает, образуя настоящую бурю. Видео и фото уже разлетелись в Сети.

По данным ventusky, пылевая буря больше всего свирепствует в северных, южных и центральных областях.

пылевая буря
Украину накрыла мощная пылевая буря / фото: ventusky

Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Киеве - І уровень опасности. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Также ожидаются дожди с грозами и градом.

видео дня

Кроме того, до конца суток 2 апреля грозы с градом будут в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях. Там также объявили І уровень опасности.

погода 2 апреля
Украину накрыла штормовая погода / фото: ventusky

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В КГГА советуют закрыть плотно окна, не находиться на улице и держаться подальше от рекламных щитов, больших деревьев или линий электропередачи. Автомобили также лучше не парковать рядом с деревьями и щитами.

  • Пылевая буря в Киеве 2 апреля
    Пылевая буря в Киеве 2 апреля фото: скриншот из видео
  • Пылевая буря в Киеве 2 апреля
    Пылевая буря в Киеве 2 апреля фото: скриншот из видео
  • Пылевая буря в Киеве 2 апреля
    Пылевая буря в Киеве 2 апреля фото: Главред, скриншот из видео
  • Пылевая буря в Киеве 2 апреля
    Пылевая буря в Киеве 2 апреля фото: Главред
  • Пылевая буря в Киеве 2 апреля
    Пылевая буря в Киеве 2 апреля фото: Главред
  • Пылевая буря в Киеве 2 апреля
    Пылевая буря в Киеве 2 апреля фото: Главред

На видео, которые разлетелись в Сети, видно, что из-за мощного ветра песок быстро разносится в воздух, образуя настоящую бурю. Ветер валит деревья, срывает части крыши, "носит" мусор и опрокидывает все на своем пути.

Мужчина, который зафиксировал на своей машине последствия пылевой бури, показал, как песок из Сахары намагничивается и сам прилипает к магниту.

Смотрите видео о мощной пылевой буре в Киеве и Украине:

пылевая буря
Украину накрыла мощная пылевая буря / фото: скриншот

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 апреля. Он рассказал, когда Украину накроет почти летняя жара - температура подскочит до +28. Но вместе с аномально высокими температурами воздуха в наше государство придут также дожди и грозы.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет мощный шторм - будут дожди с грозами. В Украину начинает врываться похолодание. Синоптики также прогнозируют сильные порывы ветра.

Напомним, ранее Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

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