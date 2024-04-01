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Будут дожди с грозами: после пылевой бури Украину накроет мощный шторм

Ангелина Подвысоцкая
1 апреля 2024, 19:34
В Украину начинает врываться похолодание. Синоптики также прогнозируют сильные порывы ветра.
погода
Прогноз погоды в Украине на 2 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 2 апреля будет жаркой, но не во всех областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине, кроме восточных областей, синоптики прогнозируют штормовой ветер - до 15-20 м/с, в Карпатах - 25-30 м/с. Объявлено штормовое предупреждение - І уровень опасности. По данным ventusky, в западных и южных областях порывы ветра могут достигать 38 м/с.

погода 2 апреля
Прогноз погоды в Украине на 2 апреля / фото: ventusky

По данным синоптика Натальи Диденко, в западных областях будет дождь и сильная гроза. Там температура воздуха снизится до 14-19 градусов тепла. В Киеве также ожидаются грозовые дожди. Существенное снижение температуры также будет 3-5 апреля.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 2 апреля
Прогноз погоды в Украине на 2 апреля / фото: ventusky

Погода 2 апреля

В Украине 2 апреля будет переменная облачность. В этот день на территории западных и северных областей будут дожди с грозами. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с. В западных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 25-30 м/с.

"Температура ночью 9-14°, на востоке и юго-востоке страны 6-11°; днем 20-25°, в Крыму до 28°, на Закарпатье, Прикарпатье и побережье морей 13-18°", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пылевое облако пойдет на восток, но Наталка Диденко советует еще не мыть окна и подождать несколько дней.

погода 2 апреля
Прогноз погоды в Украине на 2 апреля / фото: ventusky

В Украине ударит +24

По данным meteoprog, 2 апреля в Украину придет похолодание, но не во всех областях. Самая низкая температура воздуха будет на территории Закарпатской области. Там температура воздуха опустится до +13...+19 градусов. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +11...+25 градусов.

погода 2 апреля
Прогноз погоды в Украине на 2 апреля / фото: meteoprog

Погода 2 апреля в Киеве

В Киеве 2 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дождь с грозой. В этот день ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с, могут быть сильные порывы ветра - до 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура ночью 9-14° тепла, днем 20-25°; в Киеве ночью 12-14° тепла, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 2 апреля
Прогноз погоды в Украине на 2 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине резко изменится погода - налетят грозы и снег, температура будет бить рекорды. Синоптик сказал, в какие дни на этой неделе температура воздуха будет рекордно высокой. Но при этом он предупредил, что в отдельных областях будут грозы и снег.

Синоптик дал прогноз погоды в Украине на апрель 2024. Апрель 2024 в Украине будет теплым, но без температурных рекордов. Также прогремят первые грозы, прогнозируют синоптики.

Также ранее сообщалось, что "врежет" почти 5-балльный шторм - Украину накроет трехдневная магнитная буря. Новая магнитная буря накроет страну после небольшого затишья.

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