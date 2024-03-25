Налетят грозы и снег, температура будет бить рекорды: в Украине резко изменится погода

Синоптик сказал, в какие дни на этой неделе температура воздуха будет рекордно высокой. Но при этом он предупредил, что в отдельных областях будут грозы и снег.

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Погода в Украине резко изменится/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Погода в Украине на протяжении недели, с 25 по 31 марта, будет неустойчивой. В Украину придут осадки – дождь, а местами даже гроза и мокрый снег. Будет происходить колебание атмосферного давления.

Однако температура воздуха в большинстве областей сохранится высокой. При этом в выходные, 30 и 31 марта, возможны рекордные показатели дневной температуры в большинстве областей. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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"Благодаря большому участку низкого давления и преобладанию влажных юго-западных воздушных потоков, в нашей стране пройдут дожди, местами интенсивные. В отдельных районах возможны грозы и порывистый ветер", – предупредил Кибальчич.

В то же время он отметил, что температуры воздуха часто будут аномально высокими, а в выходные температура в большинстве областей даже будет бить рекорды.

Погода в Украине 25 марта

В понедельник, 25 марта, ожидается неустойчивая погода вследствие активизации циклонической деятельности. В западных, северных, южных и центральных регионах пройдут дожди, местами с мокрым снегом. В восточной части, Крыму и Приазовье без осадков. Ночью и утром в западных и северных областях местами туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на левобережье преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит ночью +1...+7 градусов, днем +7...+12; в центральных, северных и Одесской областях +4...+9 градусов.

Погода в Украине 25 марта/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 26 марта

Во вторник, 26 марта, в северных, центральных, южных областях, днем также местами на востоке пройдут дожди, на крайнем севере с мокрым снегом. В западной части без осадков. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с; в Одесской и Николаевской областях отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 градусов, днем +8...+13, на севере местами +4...+8 градусов.

Погода в Украине 26 марта/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 27 марта

В среду, 27 марта, небольшие дожди пройдут в восточных областях Украины, на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер на левобережье переменных направлений, 3-8 м/с; на правобережье юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +9...+14, на Прикарпатье и в Крыму местами +15...+17 градусов.

Погода в Украине 27 марта/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 28 марта

В четверг, 28 марта, в западных областях местами пройдут небольшие дожди, местами грозы; на остальной Украине без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+9 градусов, днем +13...+18, в Одесской области и в Крыму местами +19...+22 градусов.

Погода в Украине 28 марта/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 29 марта

В пятницу, 29 марта, в большинстве областей Украины, за исключением южной половины, Донбасса и Приазовья пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем кроме южной части порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+11 градусов, днем +11...+16, в центральных и южных областях +17...+23 градусов.

Погода в Украине 29 марта/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 30 марта

В субботу, 30 марта, в Украине осадков не предвидится. Ночью в центральных и южных областях местами туманы. Ветер преимущественно юго-западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +15...+20, в западных, центральных и южных областях местами +21...+25 градусов.

Погода в Украине 30 марта/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 31 марта

В воскресенье, 31 марта, сохранится погода без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +18...+23, в южных и местами центральных областях, а также в центральных районах Крыма +24...+26 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее синоптики предупредили, что Украину накроют дожди со снегом. Синоптики прогнозируют туман в западных областях Украины.

Также ранее сообщалось, что Украину накрыла самая сильная магнитная буря месяца. Эта магнитная буря затягивается на целых 10 дней. Она может серьезно ухудшить самочувствие многих людей.

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