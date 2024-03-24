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Весь график красный: Украину накрыла самая сильная магнитная буря месяца

Ангелина Подвысоцкая
24 марта 2024, 15:09
Эта магнитная буря затягивается на целых 10 дней. Она может серьезно ухудшить самочувствие многих людей.
магнитная буря, погода, солнце
Украину накрыла самая сильная магнитная буря месяца / фото: pixabay

В Украину ворвалась самая сильная магнитная буря месяца. Она сильно затянулась и будет бушевать целых 10 дней. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря начала "трусить" еще 17 марта. Тогда она была на уровне 3-х баллов. Однако на протяжении трех следующих дней ее сила держалась на уровне 4-х баллов.

21 марта мощность геомагнитного шторма внезапно выросла до почти 8-ми баллов. После этого ослабела на один бал и 23 марта вновь выросла. На уровне почти 8-ми баллов она будет держаться до 25 марта включительно. После этого буря опустится до пяти баллов и опустится до минимума.

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магнитная буря
Украину накрыла самая сильная магнитная буря месяца / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 9 вспышек класса С. Сообщается, что 24 марта могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 50%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 78 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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