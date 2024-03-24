Штормить будет во многих областях: Украину накроют дожди со снегом

Синоптики прогнозируют туман в западных областях Украины.

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Прогноз погоды в Украине на 25 марта / фото: pixabay

Погода в Украине 25 марта будет дождливой и даже снежной. В западных регионах синоптики прогнозируют туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 3 уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 25 марта / фото: ventusky

Погода 25 марта

В Украине 25 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом в большинстве областей Украины. В западных областях будет туман. Ветер в этот день будет южный с переходом на северный со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, в юго-восточной части 9-14°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +14

По данным meteoprog, 25 марта в Украине будет дождливым. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +7...+8 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +5...+14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 марта / фото: meteoprog

Погода 25 марта в Киеве

В Киеве 25 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. В этот день ветер будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 8-10°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 25 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик предупредил об опасной погоде - Украину накроет снег и врежет -8 градусов. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 11 по 17 марта. Он отметил, что погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

Синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине потеплеет, но предупредила о "сюрпризе". Потепление придет очень скоро, но одна неприятная деталь может испортить теплые дни.

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