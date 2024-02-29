Дожди, снег и даже морозы: какой будет погода в Украине в марте - прогноз по регионам

Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

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Какой буде погода в Украине в марте 2024 / Фото: pixabay.com

Календарная весна в Украину придет уже завтра, но настоящее тепло порадует украинцев еще не скоро. Погода в Украине в марте будет достаточно прохладной - весна будет вступать в свои права медленно и постепенно.

Какой будет погода в Украине в марте - прогноз Укргидрометцентра

По информации Укргидрометцентра, ранней весны не будет. Синоптики не прогнозируют сильных морозов, но и прятать в шкаф теплую одежду не рекомендуют, пишет ТСН.

Как рассказал замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, в марте среднесуточная температура составляет от +5 градусов и выше, но этот переход происходит постепенно. В большинстве областей - в третьей декаде месяца, на юге - во второй, а на севере - в конце марта или даже в начале апреля.

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В целом, средняя месячная температура воздуха предполагается на уровне 1-7 градусов тепла.

Месячное количество осадков прогнозируется в пределах нормы - 30-60 мм, в Карпатах местами - 71-107 мм.

Погода в Украине в первые дни весны 2024:

Прогноз погоды на 1 марта 2024 / Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 2 марта / Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 3 марта / Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 4 марта / Фото: meteo.gov.ua

Прогноз на март - что обещают погодные сайты

Обобщенный прогноз свидетельствует, что погода в Украине в марте ожидается без значительных колебаний температуры. Месяц будет достаточно облачным и с регулярными, хотя и не сильными дождями.

Погода в марте на Западе Украины

Теплее всего будет на Закарпатье - там ожидается много солнца и мало дождей. Столбики термометров днем поднимутся выше +10 градусов, а иногда и более +15. Ночью температура воздуха будет снижаться до +5…+6 градусов.

На Львовщине, Тернопольщине, Ивано-Франковщине, Буковине, Хмельницкой области ожидается +8…+10 градусов днем и +3…+5 градусов ночью.

6-9 марта возможны ночные морозы до -3 градусов.

С 10 по 13 марта погода ухудшится, пройдут дожди и даже с мокрым снегом. Так как температура воздуха составит около +8 градусов, снег быстро растает.

Далее ожидается неделя солнечной погоды, а потом дожди снова накроют регион и продлятся вплоть до апреля.

Какой будет погода на Севере Украины

В Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской, Киевской и Сумской областях зима попытается напомнить о себе после недели теплой и солнечной погоды.

Значительное похолодание ожидается на Черниговщине, Киевщине и Сумщине. Днем столбики термометров покажут 0-2 градуса тепла, в Сумской области - даже до 2-3 градусов мороза. Ночью может быть минус 4-5 градусов.

В Волынской, Ровенской, Житомирской областях синоптик прогнозирует лишь небольшое снижение температуры: с +8...+10 градусов до +3...+5 днем и около нуля ночью.

Далее температура воздуха повысится и выровняется во всех областях и составит +6…+10 градусов днем и +3…+5 ночью.

Дожди будут досаждать почти всю вторую половину марта.

Погода в центральных регионах - прогноз на март 2024

В центральных областях погода будет заметно отличаться. Винницкая и Днепропетровская области почувствуют настоящую весну уже с первых дней марта: целую неделю днем будет держаться температура +9…+12 градусов, ночью +2…+4. Без осадков.

Впоследствии немного похолодает и начнутся дожди, но во второй половине месяца тепло вернется. Однако теплый циклон принесет с собой ливни аж до конца марта.

В Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях в начале марта будет солнечно, но прохладно. Днем столбики термометров поднимутся не выше +7, а ночью ожидаются заморозки до -4 градусов. Далее надолго придет пасмурная погода, будет холодно и начнутся дожди с мокрым снегом.

Окончательно потеплеет до +10 днем и +5 ночью лишь во второй декаде марта.

Погода в марте 2024 на Востоке Украины

Жителям Харьковской, Донецкой и Луганской областей стоит готовиться к температурным качелям. Сначала синоптик прогнозирует пять-семь дней теплой и сухой погоды (днем +7…+9 градусов и ночью +3…+4), а потом неделю холодной. На Харьковщине даже днем может быть 1-2 градуса мороза, а на Луганщине - 5-6 градусов мороза ночью. Местами возможен дождь с мокрым снегом.

Во второй половине марта дожди почти прекратятся, а дневная температура повысится до +8…+10 градусов.

Прогноз погоды для южных областей на март 2024

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму весна начнется только в начале апреля.

Температура воздуха в марте составит +10…+12 градусов днем и +4…+6 градусов ночью - это для юга маловато. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

Синоптик также прогнозирует много сильных и умеренных дождей.

Как сообщал Главред, метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух прогнозировала, что погода в Украине весной 2024 года будет достаточно теплой - в некоторых регионах температура воздуха ожидается на один-два градуса выше климатической нормы. При этом заморозки и осадки в виде снега также не исключены.

Также Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году.

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