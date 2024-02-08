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Снег и заморозки не исключены: какой будет погода в Украине весной

Анна Ярославская
8 февраля 2024, 12:18
В отдельные весенние месяцы температура воздуха будет на один-два градуса выше климатической нормы, рассказала Вера Балабух.
Погода, весна, цветущие деревья
Синоптик озвучила прогноз погоды на весну / Фото: pixabay.com/

Погода в Украине весной 2024 года будет достаточно теплой - в некоторых регионах температура воздуха ожидается на один-два градуса выше климатической нормы. При этом заморозки и осадки в виде снега также не исключены. Такой прогноз погоды на весну озвучила метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По ее словам, февраль в Украине начался с аномально теплой погоды, но морозы еще вернутся. Похолодание ожидается уже во второй половине месяца, передает Gazeta.ua.

"Зима с нами не попрощалась и очень вероятно, что со второй половины февраля может наступить достаточно резкое похолодание. Температура воздуха снова снизится ниже 0 градусов, а при минусовой температуре осадки будут выпадать преимущественно в виде снега, мокрого снега. Будет образовываться гололедица. Осадков за месяц может выпасть больше климатической нормы", – рассказала синоптик.

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Балабух предупредила, что погода в феврале будет неустойчивой из-за атмосферных фронтов и циклонов. Будет сыро. Температура, атмосферное давление и направление ветра будет меняться.

"Наше ощущение тепла зависит не только от температуры, но и от влажности и скорости ветра. При одной и той же температуре, но при сильном ветре и влажности наше ощущение тепла разное (…) Если ветер 10 метров в секунду, это минус пять градусов до той температуры, которая наблюдается или прогнозируется", – объяснила Балабух.

Что касается погоды весной, то в отдельные месяцы температура воздуха будет на один-два градуса выше климатической нормы.

"Это предварительные прогнозы. Однако, когда мы говорим, что температура воздуха ожидается выше нормы, это не значит, что у нас не будет заморозков. Арктические враги еще возможны. А при отрицательной температуре возможен и снег. Так что с зимой прощаться еще не стоит", - резюмировала Балабух.

Напомним, харьковский сурок-прорицатель Тимка ІІІ прогнозирует, что погода в Украине весной будет теплой, а долгожданное потепление придет рано.

Как сообщал Главред, ранее Вера Балабух заявила, что война серьезно влияет на климат в Украине. В первую очередь, изменения коснутся южных и восточных регионов страны. Больше всего их будет в весенне-летний сезон.

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