Весна будет теплой и ранней: стало известно, когда ворвется жесткое потепление

Прогноз о том, какой будет погода весной 2024 года, сделал харьковский сурок Тимка ІІІ.

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Прогноз погоды в Украине на весну / фото: pixabay

Погода в Украине весной будет теплой, а долгожданное потепление придет рано. Такой прогноз сделал харьковский сурок-прорицатель Тимка ІІІ, сообщает Думка.

Именно в этот день, 2 февраля, отмечается День сурка. В этот день в Харьковской области разбудили степного сурка. Считается, что если он не увидел своей тени, то весна будет ранней.

"Тимка говорит, что достаточно нам уже нестабильной весны. Что весна может быть только на украинском. Так что ждем через 6 недель нашу украинскую теплую весну", - сказала смотрителя сурка.

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Также Тимка предсказал, как будут развиваться ситуации на фронте. Перед ним положили военную каску, фигурку ждуна и карту Украины. Он выбрал ждуна и карту Украины. Смотрители объяснили, что Украине помогут победить в войне против РФ.

Сурок Тимка ІІІ предсказал, какой будет весна / фото: Думка

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.

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