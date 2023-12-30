"Если мы этого не сделаем, то вымрем как мамонты": климатолог об опасности в 2024 году

Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит климатолог Вера Балабух.

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Погода в Украине на 2024 год / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Погода в Украине и мире меняется каждый год. Опасные природные явления приводят к большим человеческим трагедиям. Как рассказала климатолог Вера Балабух в интервью Главреду, 2024 не будет исключением.

"Действительно, каждый год мы слышим об аномальных погодных явлениях. По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата, интенсивность и частота таких явлений возрастает. Кроме того, мы становимся свидетелями беспрецедентных явлений, которые раньше вообще не могли бы возникнуть, если бы не глобальное потепление.

Так что, вероятно и 2024 год не будет исключением, и мы с вами еще не раз услышим о чрезвычайных погодных событиях", - говорит климатолог.

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По ее прогнозу, экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы.

"Поэтому мы должны быть к этому готовыми и приложить максимум усилий, чтобы не допустить повышения глобальной температуры воздуха более 2,0 градусов, а лучше остановить на 1,5 градуса, сократив выбросы парниковых газов. Мы также должны адаптироваться к той новой среде, которая у нас сейчас формируется. Для этого мы должны оценить риски, связанные с изменением климата и чрезвычайными ситуациями, и сделать все возможное, чтобы предотвратить возможные человеческие, экономические и экологические потери. Если мы этого не сделаем, то вымрем как мамонты", - отметила Вера Балабух.

Погода в Украине

Недавно синоптик рассказал, пойдет ли снег на Новый год. Ожидается, что в Украине погода на Новый год будет теплой, температура воздуха повысится выше 0. В то же время в большинстве областей 31 декабря и 1 января будут небольшие дожди, а местами мокрый снег.

Еще один синоптик рассказал, где будут мороз и снегопады, а где +11 градусов. Снег в праздничные дни будет лишь на небольшой части нашей страны, во всех остальных областях ожидается дождь и теплая погода.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в первый месяц 2024 года. В январе температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы. Количество осадков будет в пределах нормы, свидетельствует прогноз погоды.

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