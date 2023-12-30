2024 будет чрезвычайным: климатолог Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине

Климатолог Вера Балабух рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году.

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Украину ждут чрезвычайно высокие температуры - Балабух / Главред

Погода в Украине с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохранится и в дальнейшем.

В интервью Главреду кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргми ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине в 2024 году и какие неожиданные явления можно нам ожидать.

Какой будет климатическая ситуация в следующем году, чего нам ожидать?

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Те тенденции, которые были характерны в течение последних лет и даже десятилетий, вероятно будут прослеживаться и в 2024 году. Имеется ввиду повышение температуры воздуха в течение всего года. 2023 год окажется если и не самым теплым, то вторым самым теплым в Украине.

Январь и февраль ожидаются с выше современной климатической нормы температурой воздуха. Под современной климатической нормой подразумевают средние многолетние значения показателей за 1991-2020 годы. Но эта норма также изменилась. Январь стал теплее на 2,5 градуса и более по сравнению с 1961-1990 годами. Зима и лето в Украине потеплели на 2,5 градуса. По расчетам численных моделей мировых прогностических центров в 2024 году ожидается, что средняя за месяц температура воздуха в течение года также будет выше нормы. То есть потепление продолжается.

Можно ли ожидать сильных морозов -20 градусов, как было ранее в январе?

Такая температура маловероятна, но если и будет, то скорее всего на высокогорье Карпат или в северо-восточных и восточных областях Украины. О том, когда будут такие сильные морозы и какой при этом будет температура воздуха, синоптики могут предупредить лишь за 5 суток. В ближайшее время такие сильные морозы не ожидаются. Однако впереди еще два зимних месяца, и конечно мы еще не раз почувствуем дыхание Арактики. Но эти похолодания будут кратковременными.

Что случилось с климатом и почему началось потепление?

На изменение климата влияют как природные факторы, например, астрономические так и антропогенные. Однако вклад природных факторов в изменение средней за год глобальной температуры составляет +- 0,1 градуса, а антропогенных на порядок выше - 1,3 -1,4 градуса. То есть причиной современного потепления является деятельность человека, благодаря которой существенно усилился парниковый эффект на планете.

Если мы посмотрим на историю нашей планеты за последние 4 миллиарда лет, то увидим, что климат на ней все время менялся. Были периоды, когда наша планета была планетой -снежком, огненным шаром, планетой рыб, тропических лесов и динозавров. Однако эти изменения произошли за миллионы лет. Проблема современных климатических изменений заключается в том, что они происходят с необычайной скоростью. Те изменения температуры, которые сейчас происходят в течение жизни одного поколения, ранее происходили в течение 1400 лет.

Это чрезвычайно мощные изменения, которые происходят во всей климатической системе. Это не только изменения в атмосфере, но и в гидросфере, криосфере, биосфере, то есть, в целом в окружающей среде. И, как мы видели из истории нашей планеты, такие изменения заканчивались катастрофой - большим вымиранием. Поскольку причиной этих изменений является человек, мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить такой катастрофы.

В этом году мы увидели сильные катаклизмы, разрушительные землетрясения и цунами. Недавно в Крыму был мощный шторм, чего ожидать нам в 2024 году?

Действительно, каждый год мы слышим об аномальных погодных явлениях. По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата, интенсивность и частота таких явлений возрастает. Кроме того, мы становимся свидетелями беспрецедентных явлений, которые раньше вообще не могли бы возникнуть, если бы не глобальное потепление.

Так что, вероятно и 2024 год не будет исключением, и мы с вами еще не раз услышим о чрезвычайных погодных событиях.

К сожалению, по климатическим прогнозам ожидается, что экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы. Поэтому мы должны быть к этому готовыми и приложить максимум усилий, чтобы не допустить повышения глобальной температуры воздуха более 2,0 градусов, а лучше остановить на 1,5 градуса, сократив выбросы парниковых газов. Мы также должны адаптироваться к той новой среде, которая у нас сейчас формируется. Для этого мы должны оценить риски, связанные с изменением климата и чрезвычайными ситуациями, и сделать все возможное, чтобы предотвратить возможные человеческие, экономические и экологические потери. Если мы этого не сделаем, то вымрем как мамонты.

Кто такая Вера Балабух Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

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