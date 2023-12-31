Сильнейший мороз и необычные аномалии: климатолог удивила прогнозом на 2024 год для Украины

Какой будет погода в Украине в январе и феврале 2024 года рассказала климатолог Вера Балабух Главреду.

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Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в январе и феврале будет необычной. Как рассказала в интервью Главреду климатолог Вера Балабух, средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

"Январь и февраль ожидаются с выше современной климатической нормы температурой воздуха. Под современной климатической нормой подразумевают средние многолетние значения показателей за 1991-2020 годы. Но эта норма также изменилась. Январь стал теплее на 2,5 градуса и более по сравнению с 1961-1990 годами. Зима и лето в Украине потеплели на 2,5 градуса. По расчетам численных моделей мировых прогностических центров в 2024 году ожидается, что средняя за месяц температура воздуха в течение года также будет выше нормы. То есть потепление продолжается", - говорит Вера Балабух.

По словам климатолога, -20 градусов, как было раньше, уже маловероятны в Украине.

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"Такая температура (-20 градусов - ред.) маловероятна, но если и будет, то скорее всего на высокогорье Карпат или в северо-восточных и восточных областях Украины. О том, когда будут такие сильные морозы и какой при этом будет температура воздуха, синоптики могут предупредить лишь за 5 суток. В ближайшее время такие сильные морозы не ожидаются. Однако впереди еще два зимних месяца, и конечно мы еще не раз почувствуем дыхание Арактики. Но эти похолодания будут кратковременными", - сказала Балабух.

Погода в Украине

Недавно синоптик рассказал, пойдет ли снег на Новый год. Ожидается, что в Украине погода на Новый год будет теплой, температура воздуха повысится выше 0. В то же время в большинстве областей 31 декабря и 1 января будут небольшие дожди, а местами мокрый снег.

Еще один синоптик рассказал, где будут мороз и снегопады, а где +11 градусов. Снег в праздничные дни будет лишь на небольшой части нашей страны, во всех остальных областях ожидается дождь и теплая погода.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в первый месяц 2024 года. В январе температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы. Количество осадков будет в пределах нормы, свидетельствует прогноз погоды.

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