Почему кошки трутся головой о руки хозяев: ответ удивит многих

За этой привычкой скрываются не только приятные ощущения, но и особый способ общения животных с людьми.

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Почему кошки трутся головой о руки - специалистка назвала причину / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему кошки подставляют голову под руку

Где кошкам нравится, когда их гладят

Почему кот трется головой о человека

Кошки, которые самостоятельно подставляют голову под руку хозяина, демонстрируют не просто любовь к поглаживаниям. Такое поведение имеет особое значение для общения животных с людьми и связано с запаховыми сигналами, ощущением комфорта и доверием.

Специалист по поведению кошек Наталья Грохал для издания ONET рассказала, почему домашние питомцы так охотно подставляют голову для ласки, что на самом деле означают эти прикосновения и какие части тела лучше всего гладить. Почему кошки так любят, когда их гладят по голове, и что означает такое поведение - выяснял Главред.

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Почему кошки трутся головой о руки хозяев

Одна из главных причин такого поведения связана с особенностями кошачьего обоняния. На голове животных есть специальные железы, которые участвуют в формировании индивидуального запаха и помогают кошкам взаимодействовать с окружающим миром.

Когда хозяин прикасается к этим участкам, животное получает возможность обмениваться запаховыми сигналами. Специалист по поведению кошек Наталья Грохал отмечает, что именно эта особенность объясняет, почему кошки так любят, когда их гладят в области висков, мордочки и ушей.

"Главная причина, по которой кошки так охотно подставляют головку для поглаживания, - это пахучие железы, расположенные на висках, вокруг мордочки и возле ушей. Когда вы прикасаетесь к коту в этих местах, вы помогаете высвобождать феромоны, которые для него являются своеобразной "обонятельной подписью". Таким образом животное обозначает вас как "своего" человека и безопасный элемент окружающей среды", - отметила Наталья Грохал.

Почему кошки любят, когда их гладят по голове и щекам

Еще одна причина - чувствительность этой части тела. Нежные прикосновения к голове могут вызывать у животного приятные ощущения и помогать расслабиться. В то же время кошки по-разному реагируют на поглаживания в зависимости от участка тела.

Для многих домашних питомцев голова и щеки являются комфортными зонами для контакта. Специалист обращает внимание на то, что такие ласки могут быть приятнее, чем прикосновения к другим частям тела.

"Кроме того, эта область достаточно чувствительна. Нежное поглаживание может действовать подобно массажу - расслаблять и вызывать ощущение комфорта. Большинство кошек хорошо переносят прикосновения к голове и щекам, даже если не очень любят, когда касаются других частей тела", - отмечает специалистка.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Что означает, когда кот позволяет гладить себя по голове

Прикосновения к голове имеют значение и для социального взаимодействия кошек. Животные, которые хорошо относятся друг к другу, могут тереться головами и касаться лбами. Подобное поведение домашние питомцы демонстрируют и при контакте с людьми.

Разрешение прикасаться к этой части тела может свидетельствовать о том, что кот чувствует себя спокойно рядом с хозяином. Наталья Грохал объясняет, что такое взаимодействие имеет особое значение для формирования доверия между животным и человеком.

"В мире кошек прикосновение к голове является элементом дружеского общения. Кошки, которые нравятся друг другу, часто трутся головами или нежно "стукаются" лбами. Когда ваш усатый любимец позволяет вам прикасаться к своей голове, он дает четкий сигнал, что чувствует себя с вами в безопасности", - отметила специалистка.

Смотрите видео о том, почему кошки трутся о разные предметы:

Какие места на теле кошки лучше гладить

При контакте с домашним питомцем важно учитывать его индивидуальные предпочтения. Даже если животное с удовольствием подставляет голову и щеки, это не означает, что оно так же положительно отреагирует на прикосновения к другим частям тела.

Голова кота играет важную роль в социальном общении, поэтому поглаживание этой зоны часто воспринимается животными как естественная форма контакта. В то же время живот и область у корня хвоста могут быть менее комфортными для прикосновений.

"Именно поэтому многие четвероногие охотно допускают такие ласки, рассматривая их как естественный элемент контакта с человеком. Прикосновения к голове и щекам обычно более комфортны для кошек, чем поглаживание живота или области у корня хвоста", - подчеркнула Наталья Грохал.

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперт по поведению кошек объяснил странную привычку животных закапывать миску после еды как инстинктивное действие. Специалист отметил, что такое поведение связано с природными инстинктами кошки и помогает ей скрыть остатки пищи или оставить их на потом. В природе такое действие помогало животным скрывать следы пищи от других хищников и конкурентов, а во время движения лапами кот также оставляет свой запах через железы в подушечках лап.

Исследователи в ряде обзоров и экспериментов проанализировали риски свободного выгула домашних кошек и указали на сокращение продолжительности жизни таких животных в среднем на 2–3 года. В обзоре подчеркивается, что свободный выгул сокращает жизнь преимущественно из-за дорожно-транспортных происшествий, драк и отравлений. В исследованиях приведены количественные данные: в США 55 кошек показали, что 45% пересекали дороги, в Новой Зеландии 32% пересекали дороги, а в исследовании австралийских животных 428 кошек в среднем пересекали дорогу 4,8 раза в день.

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