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"Существенный прогресс": Кушнер раскрыл новый формат переговоров Украине

Анна Ярославская
13 ноября 2026, 08:39
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К следующему раунду присоединится Европа. В ближайшее время будут объявлены направления переговоров, график и дополнительные подробности.
Джаред Кушнер, Зеленский
Джаред Кушнер и Владимир Зеленский в Дублине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Офис президента

Что заявил Кушнер:

  • США видят существенный прогресс в переговорах о мире
  • К следующему раунду переговоров присоединится Европа
  • Украина и РФ готовят крупнейший обмен пленными

После трех дней интенсивной дипломатии США зафиксировали существенный прогресс в переговорах о прекращении войны, развязанной страной-агрессором Россией. По оценке Вашингтона, после трехсторонних переговоров в Абу-Даби стороны лучше поняли позиции друг друга, наметили возможные решения и дальнейший план действий.

Об этом заявил специальный посланник президента США Джаред Кушнер в соцсети X. По его словам, после переговоров с российской и украинской делегациями в Абу-Даби американская делегация отправилась в Москву на встречу с Владимиром Путиным, а затем в Дублин - на переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

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День завершился консультациями с советниками по вопросам национальной безопасности Украины, Германии, Италии, Франции, Ирландии, Польши и ЕС. Кушнер подчеркнул, что на возобновление прямых переговоров после многомесячной паузы ушло немало усилий.

"Мы добились существенного прогресса в понимании опасений обеих сторон, определении возможных решений и выработке пути вперед", - написал Кушнер.

В чём заключается прогресс в переговорах

Главным результатом Кушнер назвал согласие обеих сторон расширить следующий раунд, включив в него европейских партнеров. По его словам, это позволит обсуждать послевоенные договоренности по европейской безопасности параллельно с территориальными вопросами между Украиной и Россией.

"Устойчивое прекращение боевых действий требует надежных гарантий безопасности, механизмов снижения конфликтов и взаимных обязательств по деэскалации, которые снижают риск будущих конфликтов", - подчеркнул Кушнер.

Он заверил, что никакие более широкие договоренности по безопасности Европы не будут утверждены без учета интересов Украины в сфере безопасности. Принцип переговоров - ничего не согласовано, пока не согласовано все, за исключением гуманитарных вопросов.

"Мы начнем обсуждать эти взаимосвязанные вопросы параллельно, понимая, что, кроме гуманитарных мер, ничего не будет окончательно согласовано, пока не будет достигнуто всеобъемлющее соглашение", - подчеркнул Кушнер.

В ближайшее время будут объявлены направления переговоров, график и дополнительные детали.

Отдельно он упомянул о подготовке обмена пленными.

"Мы также работаем над тем, что станет крупнейшим обменом пленными в этой войне, потенциально воссоединив тысячи людей с их семьями", - отметил спецпосланник.

Кушнер признал, что между сторонами остаются значительные разногласия. В то же время в Вашингтоне рассчитывают в ближайшее время объявить направления переговоров, график и дополнительные детали.

Где состоится следующий раунд переговоров

Президент Владимир Зеленский после встречи с посланцами Трампа в Ирландии заявил журналистам, что следующие переговоры могут пройти в ОАЭ или Швейцарии. Окончательное решение, по его словам, примут переговорные команды.

"Могут быть и в Эмиратах, и в Швейцарии, вы знаете, это зависит уже от команд. То есть мы открыты", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что его сигнал прост - действовать быстрее, чтобы вернуть людей из плена и продвигаться к прекращению огня. На вопрос о позитивных сигналах президент ответил сдержанно.

"Будет следующая встреча... Дай Бог, чтобы война закончилась... И ещё много разных вещей, о которых я пока не готов говорить", - ответил Зеленский.

Он также подтвердил, что за столом следующих переговоров будет Европа. По словам президента, Украина два года боролась за это.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Поможет ли Украине участие Европы в переговорах?

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду отметил, что Украина уже фактически стала частью архитектуры безопасности континента, а её сотрудничество с европейцами будет только укрепляться.

"Нас ждет налаживание Украиной и Европой всех тех процессов, которые позволят европейцам чувствовать себя в безопасности. Украина уже становится неотъемлемой частью системы безопасности Европы", - подчеркнул дипломат.

В то же время Огрызко критиковал европейцев за то, что они сосредоточились на поиске представителей для переговорного стола, а не на выработке жесткой совместной позиции в отношении Москвы.

"Пока что европейцы в своей традиционной манере ставят телегу перед лошадью и ищут политиков, которые будут представлять их на переговорах. Вместо того, чтобы отработать свою жесткую позицию в отношении России", - пояснил Огрызко.

Мирные переговоры - новости

Как писал Главред, 10 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов завершился первый день трехсторонних переговоров Украины, США и России по урегулированию войны. Участники провели за столом переговоров более четырех часов.

Второй день переговоров в Абу-Даби длился не менее двух часов. Стороны обсудили архитектуру будущей безопасности и гуманитарные вопросы. Территориальный вопрос остается одним из самых сложных препятствий для достижения договоренностей.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби делегация страны-агрессора России отказалась обсуждать энергетическое перемирие и перемирие на море. Теперь Киев рассчитывает, что ответ Кремля привезут посланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер, которые должны встретиться с Путиным.

Перед встречей Путина с посланцами Трампа в Кремле обрушились на Европу. Там заявили, что ЕС якобы не может выбрать переговорщика. Российский дипломат Сергей Рябков призвал США "привести в чувство" европейцев.

12 ноября спецпосланцы президента США прилетели в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время встречи с Виткоффом и Кушнером Путин высказался против обсуждения так называемых "серых зон" и заявил, что Москва признает только один вариант разграничения. По его словам, для России существует только одна линия разграничения с Украиной - линия государственной границы.

Также 12 ноября Зеленский встретился со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в ирландском Дублине. Переговоры начались около 23:00 по киевскому времени и длились менее часа. Виткофф и Кушнер заявляли, что планируют проинформировать Зеленского о результатах беседы с Путиным и обсудить дальнейшие шаги.

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Владимир Зеленский обмен пленными мирные переговоры Стив Уиткофф Переговоры в Абу-Даби Переговоры с Уиткоффом и Кушнером
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