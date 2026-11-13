РФ атаковала Киев, Ровно, Винницу: повреждена больница и жилые дома, есть раненые

По меньшей мере десять человек получили ранения, а в Ровно власти готовятся к отселению жильцов многоэтажного дома.

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Последствия атаки на Киев, Ровно / Коллаж: Главред, фото: t.me/oleksandrkoval_rv, t.me/sazanovicholeksandr

Что известно:

По меньшей мере десять человек получили ранения в трех городах

В Киеве обломки дрона попали в здание медицинского учреждения

В Ровно горели квартиры в многоэтажном доме

В ночь на 13 ноября страна-агрессор Россия атаковала ударными дронами Киев, Ровно и Винницу. Повреждены медицинское учреждение, жилые дома и детский сад. По данным местных властей, ранены как минимум десять человек.

В столице обломки беспилотника упали на здание медицинского учреждения в Шевченковском районе, после чего вспыхнул пожар. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

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Ранее о реактивном БПЛА, летевшем в направлении столицы, предупреждали Воздушные силы ВСУ в Telegram. В городе за ночь несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Число пострадавших в Киеве уточнил председатель Шевченковской РГА Александр Сазанович в Telegram. На месте работали спасатели, полиция и другие экстренные службы.

"К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА повреждено медицинское учреждение в Шевченковском районе столицы. По предварительной информации, пострадали три человека. Медики оказывают им необходимую помощь", - написал Сазанович.

Утром в ГСЧС уточнили последствия вражеской атаки. По словам спасателей, пострадал один человек.

"Ночью россияне атаковали столицу - в Шевченковском районе вспыхнул пожар в больнице с частичным разрушением на 2-м этаже. Персонал медучреждения эвакуировал в безопасное место 30 человек, ещё 7 человек спасли спасатели ГСЧС. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Что известно об атаке на Ровно

В Ровенской области под ударом оказались областной центр и Здолбунов. О последствиях рассказал начальник Ровенской ОГА Александр Коваль в Telegram.

"Многоэтажное здание в Ровно стало целью вражеского беспилотника. Пожар возник в двух квартирах. Все службы на месте. На данный момент известно о пяти раненых. Городские власти готовят отселение людей", - написал Коваль в 00:51.

Впоследствии стало известно, что, по уточненной информации, ранены шесть человек, из них двое детей.

"Ремонтные работы в доме, в частности, установку окон, планируем начать уже утром", - добавил Коваль.

Последствия атаки на Ровно / Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

В Здолбунове в результате атаки загорелись гараж и автомобиль, информации о пострадавших там не поступало. Впоследствии отдельные СМИ сообщили о шести раненых в Ровно, среди которых двое детей, однако официального подтверждения этих данных пока нет.

Последствия атаки на Ровно / Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

Каковы последствия атаки на Винницу

В Виннице в результате атаки повреждены частные жилые дома, сообщила глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная в Telegram. Сначала она сообщала об одной пострадавшей.

Позже мэр Винницы Сергей Моргунов в Telegram уточнил, что травмы получили две женщины. Их доставили в больницы, где им оказывают медицинскую помощь.

"Горел жилой дом. Имеются повреждения от взрывной волны других частных домов, многоквартирных домов и детского сада. На местах работают службы", - написал Моргунов.

Утром в ГСЧС сообщили, что две женщины (54 и 22 года) травмированы в результате ночного российского удара по городу. Их госпитализировали, на месте с людьми работал психолог.

На двух локациях загорелись пожары, повреждены частные дома, выбиты окна в нескольких многоэтажках и детском саду. Все очаги горения были ликвидированы.

Уровни воздушной тревоги / Инфографика: Главред

Когда Россия может нанести массированный удар по Украине?

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии ТСН.ua предположил, что следующую крупную атаку Россия может провести в ближайшее время. По его оценке, удар ограниченным боекомплектом возможен через неделю, а массированный - через полторы-две недели.

"Что касается разведывательного удара - в течение 24–48 часов россияне, руководствуясь информацией о целях, могут его нанести. Если этого не произойдет, то следующую атаку ограниченным боекомплектом могут осуществить через неделю. Массированный - через полторы-две недели (когда температура воздуха станет ниже нынешней)", - отметил Коваленко.

Аналитик также объяснил, сколько времени потребуется России, чтобы подготовить такой обстрел, и связал это с началом разговоров о встрече в Абу-Даби.

"Для того чтобы подготовить обстрел Украины ограниченным комбинированным боекомплектом, России потребуется около недели-полутора максимум", - уточнил он.

Обстрелы Украины - новости

Как сообщал Главред, 12 ноября реактивные дроны атаковали Киев. В Соломенском районе после попадания БПЛА в девятиэтажное здание произошел пожар с третьего по шестой этаж. До этого КГВА объявила в столице желтый уровень опасности из-за угрозы дронов.

Ровно уже подвергалось ударам в октябре. Тогда россияне атаковали торговые центры в Сумах и Ровно, в Ровно пострадали ТРЦ "Экватор" и строительный супермаркет "Демакс". В Сумах тогда ранения получили трое человек.

Винница также неоднократно подвергалась ударам. В конце октября Россия нанесла удары по жилым домам Винницы, и часть города осталась без света. А 5 ноября город атаковали реактивные дроны.

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