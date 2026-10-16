Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Новая волна атак на ТЦ: РФ ударила по торговым центрам Сум и Ровно, есть раненые

Анна Ярославская
16 октября 2026, 11:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Спасатели обследуют территорию.
Атака на ТЦ в Сумах
Российский дрон попал в ТЦ в Сумах / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • Российский дрон попал в ТЦ в Сумах, трое раненых
  • ТЦ "Киев" после удара приостановил работу
  • В Ровно поражено крупное торговое заведение

Российский беспилотник попал в торговый центр в Сумах. По предварительным данным, три человека получили ранения. Удар повредил кровлю и фасад здания, однако пожара не возникло.

Как сообщает ГСЧС, спасатели обследовали территорию и оказали помощь людям на месте.

видео дня

По данным местных источников, речь идет о ТЦ "Киев", который атаковали утром. После удара заведение временно остановило работу.

  • РФ ударила по ТРЦ в Сумах
    РФ ударила по ТРЦ в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила по ТРЦ в Сумах
    РФ ударила по ТРЦ в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила по ТРЦ в Сумах
    РФ ударила по ТРЦ в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила по ТРЦ в Сумах
    РФ ударила по ТРЦ в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила по ТРЦ в Сумах
    РФ ударила по ТРЦ в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила по ТРЦ в Сумах
    РФ ударила по ТРЦ в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram

Сумы стали не единственным городом, где под вражеский удар попала торговая инфраструктура. Еще одной целью атаки стало Ровно.

Местные источники сообщают, что в Ровно пострадали сразу два объекта. Это ТРЦ "Экватор", один из крупнейших в городе, и строительный супермаркет "Демакс".

Официальная информация от областной власти пока ограничена. Глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль вместе с экстренными службами работает на месте атаки. Он подтвердил, что последствия удара не ограничились одной целью.

"Кроме жилого сектора также подверглось поражению одно из крупных торговых заведений. Подробности позже", - сообщил Коваль.

Официальных данных о пострадавших в Ровно на данный момент нет.

Областная власть не уточняет, о каком именно торговом объекте идет речь, тогда как местные источники называют сразу два.

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, в ночь на 16 октября страна-агрессор Россия атаковала Черкасскую область. В Умани в результате удара вспыхнул пожар в многоэтажном доме, также горели торговые склады.

Около 20 вражеских ударных беспилотников атаковали Волынь в ночь на 16 октября. По состоянию на 08:00 без электроснабжения оставались 370 тысяч абонентов. Энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет потребителям.

В Маневичах удар пришелся по частному предприятию. Два человека травмированы, а информации о судьбе еще пятерых пока нет.

В Луцке также пострадало предприятие с иностранными инвестициями. Люди там не травмированы.

Позже Маневичский поселковый голова Александр Гаврилюк сообщил, что в поселке Маневичи на одном из предприятий возникла угроза аварийной ситуации, которая может сопровождаться выбросом аммиака. Местных жителей призвали сохранять бдительность и быть готовыми действовать по правилам химической безопасности.

Другие новости:

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Сумы новости Ровно война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина может приостановить удары по России на 100 дней: что предлагают США взамен

Украина может приостановить удары по России на 100 дней: что предлагают США взамен

12:41Война
Топливо в Украине стремительно дорожает: что будет с ценами на АЗС до конца года

Топливо в Украине стремительно дорожает: что будет с ценами на АЗС до конца года

12:15Аналитика
Россия отвергает перемирие: в ISW раскрыли, чего добивается Кремль

Россия отвергает перемирие: в ISW раскрыли, чего добивается Кремль

10:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

Какие цветы нельзя ставить в квартире: 7 худших вариантов

Какие цветы нельзя ставить в квартире: 7 худших вариантов

Последние новости

13:00

Ждать часами не придется: как быстро избавиться от льда в морозилке

13:00

Зачем хозяйки кладут розмарин и лимон в банку: невероятный эффект

12:47

Китайский гороскоп на завтра, 17 октября: Петухам - отказ, Козлам - хаос

12:46

100% бронирование работников могут отменить: что готовит Кабмин

12:41

Украина может приостановить удары по России на 100 дней: что предлагают США взамен

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
12:15

Топливо в Украине стремительно дорожает: что будет с ценами на АЗС до конца года

12:05

Как отпугнуть клопов от матраса: какие растения ставят в спальне в Испании

11:55

Новая волна атак на ТЦ: РФ ударила по торговым центрам Сум и Ровно, есть раненыеФото

11:47

Кто стал новым "Холостяком": развод, ребенок и скандалы Вячеслава Кравцова

Реклама
11:41

Почему 17 октября нельзя рассказывать о жизненных планах: какой церковный праздник

11:40

Кто даёт лучшие советы: 7 месяцев, в которые родились самые мудрые люди

11:05

Универсальный маринад для грибов на 1 л воды: идеальный рецепт на зиму

11:03

На Волыни предупредили об угрозе утечки аммиака: что известно

10:51

Россия отвергает перемирие: в ISW раскрыли, чего добивается Кремль

10:51

"Если ты не можешь": Денисенко раскрыла причину конфликта с мужем

10:42

В Киеве стартовал отопительный сезон: в каких районах пока не будет тепла

10:24

Дороже на старте, но дешевле с годами: какая мульча лучше для клумб

10:22

Хвойные иголки для сада и огорода: 4 способа с пользой использовать опавшую хвою

10:07

Углы ковра больше не будут загибаться: как выровнять их за одну ночьВидео

09:57

Квашеная капуста без воды и уксуса: секрет хрустящей заготовки на зиму

Реклама
09:53

"Дороже только квартиры": победительница "Холостяка" показала элитную покупкуВидео

09:49

В Украине критическая нехватка ракет для Patriot: WP назвал их количество

09:20

Не обязательно штурмовать Крым: Жорин назвал возможный сценарий деоккупации

09:07

Удар дронов по Волыни: блэкаут в Луцке, пострадали два предприятия, есть раненые

08:30

Массированная атака БпЛА на РФ: в Москве закрыты аэропорты, во Владимире — взрывы

08:25

РФ атаковала Умань: загорелась многоэтажка, есть пострадавшиеФото

07:33

Трамп отказался иметь дело с Зеленским и объяснил почему

07:30

Свидетель по делу Сенниченко мог иметь свои интересы вокруг ОПЗ и ОГХК — Гаврилечко

06:51

Приказ ограничить Starshield для ВСУ поступил из Белого дома - Reuters

06:24

Что носить, если надоели джинсы: 5 альтернатив

06:15

Гороскоп на завтра, 17 октября: Овнам — измена, Рыбам — отличные новости

05:55

"Тело умирает": Мила Нитич пострадала из-за похудения на уколах

05:11

Осеннее известкование газона может нанести вред: что нужно проверить перед процедурой

04:51

Не мусор, а сокровище: зачем всё больше людей собирают луковую шелуху в банкиВидео

04:12

Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с выдрой за 46 с

03:39

Как превратить опавшие листья в бесплатный "золотой" гумус: лайфках садоводаВидео

03:03

Апельсиновые корки против вредителей: как приготовить домашний настой для растений

02:15

Загадочный сигнал из космоса поставил астрономов в тупик: детали открытия

01:04

В доме станет гораздо теплее: раскрыт секрет эффективной работы радиатораВидео

Реклама
15 октября, четверг
23:53

В Киеве и области перебои с электроэнергией и водой: детали "прилетов"

23:38

Украина готовит новую кампанию против РФ с помощью дронов на базе ИИ - The Atlantic

23:02

Перебои с передачей разведданных США о ракетах РФ: у Зеленского назвали причину

23:00

Деньги и успех накроют с головой: какие три знака зодиака поймают удачу

22:50

Как рассчитать личное число на 2027 год: нумерологи объяснили, что оно означает

22:08

В семье украинской ведущей случилось горе: умер ее кузен

22:03

5 вещей, на которых нельзя экономить: Андре Тан дал важный список

22:02

Путин обвинил Украину в атаках на НПЗ и пригрозил ответом

22:00

Мощные удары в тыл РФ: Британия передаст Украине новые ракеты Storm Shadow

21:08

Названа новая героиня шоу "Холостячка"

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять