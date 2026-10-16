Новая волна атак на ТЦ: РФ ударила по торговым центрам Сум и Ровно, есть раненые

Спасатели обследуют территорию.

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Российский дрон попал в ТЦ в Сумах / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

Российский дрон попал в ТЦ в Сумах, трое раненых

ТЦ "Киев" после удара приостановил работу

В Ровно поражено крупное торговое заведение

Российский беспилотник попал в торговый центр в Сумах. По предварительным данным, три человека получили ранения. Удар повредил кровлю и фасад здания, однако пожара не возникло.

Как сообщает ГСЧС, спасатели обследовали территорию и оказали помощь людям на месте.

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По данным местных источников, речь идет о ТЦ "Киев", который атаковали утром. После удара заведение временно остановило работу.

Сумы стали не единственным городом, где под вражеский удар попала торговая инфраструктура. Еще одной целью атаки стало Ровно.

Местные источники сообщают, что в Ровно пострадали сразу два объекта. Это ТРЦ "Экватор", один из крупнейших в городе, и строительный супермаркет "Демакс".

Официальная информация от областной власти пока ограничена. Глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль вместе с экстренными службами работает на месте атаки. Он подтвердил, что последствия удара не ограничились одной целью.

"Кроме жилого сектора также подверглось поражению одно из крупных торговых заведений. Подробности позже", - сообщил Коваль.

Официальных данных о пострадавших в Ровно на данный момент нет.

Областная власть не уточняет, о каком именно торговом объекте идет речь, тогда как местные источники называют сразу два.

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, в ночь на 16 октября страна-агрессор Россия атаковала Черкасскую область. В Умани в результате удара вспыхнул пожар в многоэтажном доме, также горели торговые склады.

Около 20 вражеских ударных беспилотников атаковали Волынь в ночь на 16 октября. По состоянию на 08:00 без электроснабжения оставались 370 тысяч абонентов. Энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет потребителям.

В Маневичах удар пришелся по частному предприятию. Два человека травмированы, а информации о судьбе еще пятерых пока нет.

В Луцке также пострадало предприятие с иностранными инвестициями. Люди там не травмированы.

Позже Маневичский поселковый голова Александр Гаврилюк сообщил, что в поселке Маневичи на одном из предприятий возникла угроза аварийной ситуации, которая может сопровождаться выбросом аммиака. Местных жителей призвали сохранять бдительность и быть готовыми действовать по правилам химической безопасности.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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