РФ атаковала Умань: загорелась многоэтажка, есть пострадавшие

Трое пострадавших были госпитализированы, а в Черкассах обломки беспилотника вызвали пожар на частном предприятии.

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Последствия удара по Умани / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

Обломки БПЛА вызвали пожар в жилом доме в Умани

Из-под завалов сторожевого домика спасли мужчину

Также обломки БПЛА упали на территории предприятия в Черкассах

В ночь на 16 октября страна-агрессор Россия атаковала Черкасскую область. В Умани в результате удара вспыхнул пожар в многоэтажном доме, также горели торговые склады. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"В Умани в результате падения БПЛА возник пожар в многоэтажном доме. Также разрушена сторожная будка рядом: из-под завалов спасен мужчина", - написал он. видео дня

По его словам, на данный момент известно о пяти пострадавших.

"Трое госпитализированы, остальным медики оказали помощь на месте", - подчеркнул Табурец.

В то же время в другом месте загорелись торговые склады. Пожар удалось локализовать.

"Все службы работают. Развернут оперативный штаб", - отметил глава ОВА.

Последствия удара по Черкассам

Табурец также рассказал, что в результате падения вражеского БПЛА на территории частного предприятия в Черкассах возник пожар. Его оперативно ликвидировали.

Он добавил, что информации о пострадавших не поступало.

Может ли РФ устраивать ежедневные массированные атаки

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" говорил, что Россия может перенести тактику регулярных атак реактивными беспилотниками на другие украинские города, однако одновременно поддерживать высокий темп массированных ударов по нескольким направлениям ей будет сложно.

По наблюдениям военного, масштабные комбинированные атаки происходят примерно один-два раза в неделю. Это может свидетельствовать о необходимости накапливать средства поражения в перерывах между крупными обстрелами.

"По обломкам беспилотников можно увидеть, что дата производства - прошлый или текущий месяц. Это свидетельствует о том, что значительного запаса нет, производство работает на пределе возможностей: изготовили - собрали - нанесли удар", - подчеркнул он.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, с вечера 14 октября более 10 часов страна-агрессор Россия атаковала Кировоградскую область дронами. В Кропивницком зафиксированы попадания по территориям предприятий, логистических центров, складских объектов, жилых домов и придомовых территорий. В результате атаки погибли люди, есть пострадавшие.

Утром 14 октября Россия атаковала Волынскую область реактивным дроном типа "Шахед". Под ударом оказался оптовый магазин европейских товаров "ЕвроГур" в Луцке. Погибли 3 человека. Двоих человек нашли на месте происшествия. Еще один человек скончался в больнице.

Во вторник, 13 октября, российские войска атаковали Львовскую область беспилотниками. В селе Малехов Львовской общины упал сбитый российский реактивный БПЛА. В результате российской атаки повреждены частные жилые дома.

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О персоне: Игорь Табурец Игорь Табурец - украинский деятель, глава Черкасской областной государственной администрации с 1 марта 2022 года. Генерал-майор, сообщает Википедия.

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