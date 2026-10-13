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Реактивные БПЛА атаковали Львовщину: повреждены дома, есть пострадавшие

Руслана Заклинская
13 октября 2026, 17:22обновлено 13 октября, 18:02
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Недалеко от Львова силы противовоздушной обороны сбили российский беспилотник.
Реактивные БПЛА атаковали Львовщину: повреждены дома, есть пострадавшие
Последствия атаки РФ во Львовской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriysadovyi

Главное:

  • В Малехове упал подбитый российский реактивный БПЛА
  • Пострадали три человека
  • В результате падения дрона частично разрушены два жилых дома и гараж

Во вторник, 13 октября, российские войска во второй раз за день атаковали Львовскую область беспилотниками. В селе Малехов Львовской общины упал сбитый российский реактивный БПЛА. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, в Малехове зафиксировали падение вражеского беспилотника. В результате российской атаки повреждены частные жилые дома.

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"В больницу доставили двух женщин в состоянии средней тяжести. Сейчас обе проходят обследование", - рассказал Садовый.

Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий уточнил, что, по предварительным данным, вблизи Львова силы противовоздушной обороны сбили российский беспилотник. Он упал в Малехове во время воздушной тревоги, которая длилась в области с 15:04 до 15:31.

"Число пострадавших в Малехове в результате падения вражеского беспилотника возросло до трех", - добавил Козицкий в 16:01.

Впоследствии на Львовщине повторно объявили тревогу. Глава ОГА сообщил, что во время последней воздушной тревоги наша ПВО сбила вблизи Львова вражеский беспилотник.

Козицкий уточнил, что в Малехове вражеский беспилотник при падении частично разрушил два жилых дома и гараж. Также уничтожены три автомобиля.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Какие города и как часто может атаковать Россия - мнение военного

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" рассказал Главреду, что Россия может распространить тактику регулярных атак реактивными беспилотниками на другие украинские города. В то же время из-за ограниченных производственных возможностей оккупантам будет сложно в течение длительного времени массированно атаковать несколько направлений одновременно.

По его словам, кроме Киева и Киевской области, российские войска применяют реактивные дроны для нанесения ударов по Харькову, Одессе, Херсону, Сумам, Славянску и Краматорску. Военный отметил, что производство беспилотников работает на пределе возможностей, а даты на обломках свидетельствуют о том, что дроны изготавливаются незадолго до применения.

"Изготовили - собрали - нанесли удар", - подчеркнул "Лука".

По мнению военного, Россия может сосредоточить основные ресурсы на атаках одного города, однако поддерживать интенсивный террор в крупном населенном пункте сможет лишь день-два. Масштабные комбинированные удары, по его оценке, обычно происходят примерно один-два раза в неделю.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии ударов по городу. Он отметил, что в результате атаки обрушился подъезд пятиэтажного дома в Холодногорском районе.

Также россияне совершили атаку с помощью дрона по Ровно утром 13 октября. БПЛА попал в учебное заведение в центре города, пострадало более 20 человек.

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему 12 октября воздушную тревогу в Киеве объявили уже после взрывов. По его словам, причиной могла стать задержка передачи информации о ракетных пусках. Подобные случаи происходят не впервые, в том числе и в прифронтовых регионах.

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О персоне: Андрей Садовый

Андрей Садовый - украинский политик, общественный деятель и предприниматель, глава Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение „Самопомощь"", пишет Википедия.

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