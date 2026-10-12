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В Харькове от удара РФ сложился подъезд пятиэтажки: людей ищут под завалами

Руслана Заклинская
12 октября 2026, 22:58
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Россияне нанесли серию ударов по Холодногорскому району Харькова.
В Харькове от удара РФ сложился подъезд пятиэтажки: людей ищут под завалами
Последствия удара по Харькову / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • В Холодногорском районе Харькова в пятиэтажном доме обрушился подъезд
  • Повреждены более шести частных домов, возникли пожары
  • Шесть человек пострадали и были госпитализированы

Российские войска нанесли серию ударов по Харькову. В результате атаки в пятиэтажном жилом доме обрушился подъезд. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По предварительной информации, оккупанты применили ракеты "Бандероль". В результате атак повреждены частные дома и пятиэтажный жилой дом в Холодногорском районе Харькова. Под завалами могут находиться люди.

видео дня
Ракета Бандероль
Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

Как сообщил Терехов, в результате одного из ударов по частному сектору возник пожар, повреждено более шести частных домов. Две женщины в возрасте 66 и 79 лет перенесли острую реакцию на стресс, медики оказали им необходимую помощь.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, один из российских ударов пришелся на пятиэтажный жилой дом. Произошло частичное разрушение здания и вспыхнул пожар.

"Очень серьёзные разрушения - обрушился целый подъезд", - подтвердил Терехов.

На месте работают подразделения ГСЧС и бригады скорой медицинской помощи.

"Пятеро человек пострадали в результате вражеского "прилета" по Холодногорскому району. Медики оказывают всю необходимую помощь", - уточнил Синегубов.

Около 22:50 войска страны-агрессора России нанесли ещё два удара по городу. Один удар пришёлся по Холодногорскому району, а другой - по Шевченковскому району Харькова, в районе плотной жилой застройки.

"Пятеро человек получили ранения и были госпитализированы в результате вражеского попадания в жилой дом в Холодногорском районе", - сообщил Синегубов в 23:08.

Обновлено 23:20: До 6 человек возросло количество пострадавших в Холодногорском районе. Среди раненых - 19-летний парень в тяжелом состоянии, он испытал сильные ожоги. Всем пострадавшим помогают врачи.

Какие города и как часто может атаковать Россия - мнение военного

Россия может распространить тактику регулярных атак реактивными беспилотниками на другие украинские города, однако поддерживать высокий темп массированных ударов одновременно по нескольким направлениям ей будет сложно, считает командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука".

По словам военного, кроме Киева и Киевской области, российские войска применяют реактивные дроны для атак на Харьков, Одессу, Херсон, Сумы, Славянск и Краматорск. Враг накапливает ударные беспилотники, однако ограниченные производственные возможности не позволяют ему ежедневно проводить масштабные комбинированные обстрелы.

"На обломках беспилотников можно увидеть, что дата производства - прошлый или текущий месяц. Это свидетельствует о том, что значительного запаса нет, производство работает на пределе возможностей: изготовили - собрали - нанесли удар", - подчеркнул "Лука" в интервью Главреду.

Военный считает, что Россия может сосредоточивать основные ресурсы на атаках одного города, но не способна в течение длительного времени массированно обстреливать несколько населенных пунктов одновременно. По его оценке, интенсивный террор в отношении крупного города может длиться лишь день-два, тогда как масштабные комбинированные удары обычно наносятся примерно один-два раза в неделю.

Российские удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 11 октября мэр Игорь Терехов сообщил о серии ударов по Харькову. По его словам, два частных дома полностью разрушены, а ещё около пятнадцати домов получили повреждения. В результате удара погибла 35-летняя женщина.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил 12 октября о попадании беспилотника в 25-этажный жилой дом в Дарницком районе. Он отметил, что удар пришелся на 12–16 этажи, и в результате попадания погибла одна женщина.

Впоследствии Кличко сообщил о новых взрывах в столице в результате атаки со стороны России. Попадание произошло в объект транспортной инфраструктуры в Днепровском районе.

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О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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