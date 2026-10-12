Мощный удар FP-7: появились детали первого применения баллистики по РФ

Речь идёт о тактической ракете FP-7, способной поражать цели на расстоянии до 300 километров.

https://glavred.info/ukraine/moshchnyy-udar-fp-7-poyavilis-detali-pervogo-primeneniya-ballistiki-po-rf-10803677.html Ссылка скопирована

Стали известны детали ударов украинской баллистики / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Важное:

В FirePoint сообщили о первом применении баллистики по территории РФ

Новые образцы украинского вооружения будут представлены в текущем году

В украинской оборонной компании FirePoint сообщили о первом применении отечественной баллистической ракеты для удара по территории России.

Речь идёт о тактической ракете FP-7, способной поражать цели на расстоянии до 300 километров, заявила генеральный директор компании Ирина Терех.

видео дня

Отмечается, что запуск стал важным этапом в развитии украинских ракетных вооружений. По её словам, специалисты FirePoint продолжают разрабатывать баллистические ракеты с увеличенной дальностью действия. Ожидается, что новые образцы вооружения будут представлены уже в течение этого года.

Таким образом, компания намерена расширять линейку собственных ракетных систем и развивать технологии, позволяющие создавать вооружение для поражения целей на более значительном расстоянии. При этом конкретные характеристики перспективных разработок и сроки их появления пока не уточняются.

/ Инфографика: Главред

Что известно об атаках по территории России

Украинские представители сообщили о проведении нескольких ударов по объектам в России. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя произошедшее, заявил, что атаки стали частью совместной операции.

В числе поражённых целей, по его словам, оказался нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Кроме того, Служба безопасности Украины проинформировала об атаке на военный аэродром, расположенный в Ростовской области.

Ранее Главред сообщал, что в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.

Напомним, серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны.

Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.

Читайте также:

Об источнике: Fire Point Fire Point - украинская оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных систем и ракетного вооружения. Компания стала одним из заметных участников украинского оборонно-промышленного комплекса во время полномасштабной войны. Предприятие известно прежде всего разработкой дальнобойных ударных беспилотников и ракетных технологий. Одним из самых известных проектов Fire Point является крылатая ракета "Фламинго", а также ракета-перехватчик FP-7.x, которая должна стать основой для антибаллистической системы Freyja. Также Fire Point работает над разработкой баллистической ракеты FP-9. По заявленным данным, она имеет дальность поражения около 855 км и боевую часть весом до 800 кг.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред