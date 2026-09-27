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Баллистика по РФ уже полетела: Загородний назвал главную цель Украины

Алексей Тесля
27 сентября 2026, 21:32
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Возможности Украины относительно дальнобойных ударов по РФ наращиваются, подчеркнул Тарас Загородний.
Загородний
Тарас Загородний прокомментировал удары по РФ/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Важное из заявлений Загороднего:

  • Первые украинские баллистические ракеты по РФ уже полетели
  • Результаты дальнобойных ударов по Украине хорошие

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал дальнобойные удары Украины вглубь территории страны-агрессора РФ.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, не в последнюю очередь это является демонстрацией западным партнерам, в первую очередь США, растущих возможностей Украины.

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"Главное – демонстрация силы. Первые украинские баллистические ракеты по России уже полетели, и результаты хорошие", - отметил эксперт.

По убеждению аналитика, возможности Украины в этой сфере наращиваются, о чем свидетельствуют массированные удары по целям РФ.

"Наши возможности наращиваются. "Фламинго" летают, баллистика летает, дроны летают… Американцы все это прекрасно видят, потому что онлайн наблюдают полеты любых ракет и отмечают результативность. Потому в какой-то мере они будут вынуждены следовать тому, что будет диктовать Украина", - добавил Загородний.

Удары по объектам в РФ: что известно

Украина провела серию ударов по объектам на территории России. О совместной операции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Кроме того, Служба безопасности Украины (СБУ) атаковала военный аэродром в Ростовской области.

Ранее Главред сообщал, что в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.

Напомним, серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны.

Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.

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О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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Тарас Загородний Удары вглубь РФ
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