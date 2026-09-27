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Что защитит Украину от ракетных атак РФ: Буданов сделал неожиданное заявление

Алексей Тесля
27 сентября 2026, 20:34
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Украина заинтересована в возможностях, которые предоставляют Starlink / Starshield, подчеркнул Кирилл Буданов.
Буданов, Shahed
Кирилл Буданов назвал защиту от массированных ударов РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из заявлений Буданова:

  • Украина заинтересована в возможностях, которые предоставляют Starlink
  • Необходимы расширенные возможности - нужно большее покрытие

Украина заинтересована в расширении возможностей Starlink и Starshield, чтобы давать отпор и поражать российские ракетные комплексы.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью NewsForce.

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"Мы чрезвычайно заинтересованы в возможностях, которые предоставляют Starlink / Starshield. Эти возможности крайне необходимы нам, чтобы давать отпор и поражать российские ракетные комплексы, с которых запускают ракеты, терроризирующие гражданское население Украины", - отметил глава ОП.

Он отметил, что на данный момент доступ, которым располагает Украина, недостаточен.

"Нам нужны расширенные возможности - нужно большее покрытие", - добавил также Буданов.

Производство ракет для Patriot: когда могут появиться первые результаты

После заявления Дональда Трампа о возможном запуске в Украине производства ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot эксперты оценили, сколько времени может потребоваться для реализации такого проекта.

Создание полноценного производства в сжатые сроки будет непростой задачей. Украине предстоит получить необходимые технологии, подготовить производственные площадки, приобрести и установить специализированное оборудование, сформировать квалифицированный персонал и наладить стабильные поставки всех необходимых компонентов.

По оценкам специалистов, если ключевые решения будут приняты оперативно, а проект не столкнется с серьезными задержками, первые ракеты украинского производства могут появиться ориентировочно через один-два года.

Актуальность создания такого производства возрастает на фоне увеличения Россией объемов выпуска баллистических ракет, в том числе боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

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