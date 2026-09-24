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Интернет в Украине существенно подорожает: провайдер предупредил о росте тарифов

Руслана Заклинская
24 сентября 2026, 13:58
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Владелец интернет-провайдера заявил, что недорогие операторы могут исчезнуть с рынка, если не адаптируют свои сети к новым условиям.
Интернет в Украине существенно подорожает: провайдер предупредил о росте тарифов
Интернет за 300–350 грн уходит в прошлое / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Главное:

  • Интернет в Украине может существенно подорожать
  • Провайдеры тратят больше на резервное питание и дублирование каналов связи
  • Российские атаки наносят ущерб инфраструктуре провайдеров

Стоимость домашнего интернета в Украине может существенно вырасти из-за повреждения инфраструктуры и увеличения расходов. Провайдеры не смогут и дальше работать по тарифам 300–350 гривен в месяц. Об этом владелец киевского интернет-провайдера UTELS Александр Полюдов рассказал в комментарии изданию dev.ua.

По его словам, расходы операторов на поддержание стабильности сетей постоянно растут, в частности из-за необходимости резервного питания и дублирования каналов связи.

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"Следует ожидать повышения стоимости услуг интернета. Провайдеры, которые обеспечивают стабильность сетей, резервное питание и резервные каналы связи, не могут и дальше предоставлять интернет за 300–350 грн. Будет существенное повышение цен", - заявил Полюдов.

Он также отметил, что операторы, которые не адаптируют свои сети к нынешним условиям и будут продолжать демпинг, могут исчезнуть с рынка. В то же время переход к провайдеру с более устойчивой инфраструктурой может занять больше времени из-за очередей на подключение.

Одной из причин возможного роста тарифов является увеличение расходов на резервное питание и дополнительные каналы связи. Такие решения позволяют провайдерам поддерживать работу сети во время аварий и повреждений основной инфраструктуры.

У каких провайдеров повреждено оборудование

На ситуацию также влияют российские атаки. После ночного удара РФ по Киеву проблемы с интернетом возникли у клиентов сразу нескольких провайдеров.

В частности, Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети, а MiroHost и Cityhost - о повреждении или потере оборудования в киевских дата-центрах.

Ранее о перебоях в работе или повреждении инфраструктуры из-за российских атак сообщали"Паутина", UTELS, KyivLink и Crazy Network. После новых ударов о повреждении своей инфраструктуры в Киеве также заявили KIEVNET, Домонет и FAUST/Fast.net.

Часть услуг уже восстановлена. В то же время специалисты до сих пор ремонтируют поврежденное оборудование и стабилизируют сети, поэтому временные перебои остаются возможными.

Как РФ планирует управлять ракетами и дронами во время атак - объяснение эксперта

Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал, что Россия пытается вывести на орбиту спутники собственного аналога Starlink под названием "Рассвет". Первые попытки оказались неудачными, однако РФ может доработать двигатели и повторить запуск.

Сергей Бескрестнов "Флэш"
Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

По его словам, появление российской спутниковой группировки может создать серьёзные проблемы для Украины.

"Россия - это космическая держава, и вполне вероятно, что какая-нибудь ракета "Ангара" одним запуском "неожиданно" выведет на орбиту половину спутниковой группировки "Рассвет", - предупредил Бескрестнов.

Эксперт отметил, что такие спутники потенциально могут использоваться для онлайн-управления "Шахедами" и ракетами. Он подчеркнул, что Украине необходимо заранее разработать систему РЭБ против "Рассвета" и защитить ею ключевые объекты инфраструктуры.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Сергей Корецкий заявил о подготовке к сложному отопительному сезону. По данным источника, Россия накапливает ракеты для зимних атак.

Российские войска уже третью неделю атакуют телекоммуникационную инфраструктуру Украины. Представитель точки обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков рассказал, что из-за ударов по дата-центрам и центрам связи могут возникать перебои с интернетом и мобильной связью.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко призвал граждан быть бдительными в ближайшие дни. Он предупредил о возможности нового баллистического удара.

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О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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