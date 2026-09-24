Дрова нужно класть наоборот: хитрый способ разжигания камина

Большинство хозяев годами допускают одну и ту же ошибку, пытаясь разжечь камин или печь.

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Как правильно разжечь камин: / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как правильно разжигать камин сверху

Почему этот способ может уменьшить количество дыма

Какими должны быть дрова для камина

Большинство людей привыкли разжигать камин, укладывая снизу щепу и разжигатель, а сверху - мелкие и крупные поленья. Однако существует другой способ, при котором дрова укладывают в обратном порядке, а огонь разжигают сверху.

Этот метод называют розжигом "сверху вниз". Он может обеспечить более плавное горение и уменьшить количество некоторых загрязняющих веществ, образующихся при розжиге. В то же время результат зависит от конструкции печи или камина, тяги дымохода, подачи воздуха и качества дров.

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Главред выяснил, как правильно разжигать камин сверху и почему этот способ может быть более эффективным.

Как разжечь камин сверху

Сначала на дно топки нужно положить самые крупные сухие поленья, пишет Wprost.pl. Их не стоит укладывать слишком плотно, чтобы между дровами мог циркулировать воздух.

Сверху положите чуть меньшие куски дров, желательно крест-накрест. Следующим слоем должны быть небольшие сухие поленья, а на самом верху - разжигатель.

Разжигать нужно только материал сверху. Огонь постепенно будет распространяться вниз и разжигать нижние слои дров. Для розжига можно использовать сухую щепу, бересту или специальные средства. Бензин, растворители и другие легковоспламеняющиеся жидкости использовать нельзя.

Почему при таком разжигании может быть меньше дыма

При нагревании древесина выделяет летучие соединения, которые при достаточно высокой температуре могут сгорать вместе с пламенем. Если горение происходит неправильно, часть этих веществ попадает в дымоход.

При розжиге сверху газы от нижних поленьев проходят через активную зону пламени, что способствует их дополнительному сгоранию. Поэтому этот метод может уменьшить выбросы некоторых загрязняющих веществ на начальной фазе горения.

В то же время не стоит ожидать, что дым полностью исчезнет. На результат влияют конструкция камина, тяга дымохода, количество воздуха и качество топлива.

Какие дрова нужны для камина

Даже правильный способ розжигания не обеспечит хорошего горения, если использовать влажные дрова. Для камина рекомендуется использовать древесину с влажностью не более 20%.

Проверить этот показатель можно с помощью влагомера, измерив влажность на свежем срезе расколотого полена. Срок сушки дров не одинаков для всех пород: он зависит от вида древесины, толщины поленьев, способа подготовки и условий хранения.

Хранить дрова нужно в сухом, хорошо проветриваемом и защищенном от осадков месте. Влажная древесина горит менее эффективно, дает меньше полезного тепла и может способствовать образованию отложений в дымоходе.

Также важно учитывать инструкцию производителя камина или печи. Метод розжига сверху подходит не для всех отопительных приборов, поэтому перед его использованием стоит убедиться, что он разрешен для конкретной конструкции.

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