РФ ударила баллистикой по роддому и жилым домам в Киеве, есть погибшие

Обломки ракет упали на жилые кварталы, парковку возле медучреждения и проезжую часть. Под ударом оказались сразу пять районов столицы.

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Россия атаковала Киев баллистическими ракетами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

Двое погибших и шестеро пострадавших в Киеве

Обломки повредили роддом и диагностический центр

Под завалами частного дома могут быть люди

Зеленский просит у США перехватчики баллистики

В ночь на 24 сентября в Киеве прогремели взрывы. Армия РФ атаковала столицу Украины баллистическими ракетами и дронами. Два человека погибли и как минимум шестеро получили ранения в результате ночного удара. Четверых пострадавших госпитализировали, двое из них - в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

Последствия зафиксировали сразу в пяти районах города - Святошинском, Подольском, Соломенском, Днепровском и Дарницком. В Соломенском и Подольском районах обломки упали на территорию нежилой застройки, в Дарницком - на проезжую часть дороги.

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Самая тяжелая ситуация сложилась в Днепровском районе. Обломки упали во дворы 16-этажного и частного жилых домов, а также на административное здание. В одной из частных усадеб произошло частичное разрушение дома - под завалами могут находиться люди.

Последствия атаки на Киев / Фото: ГСЧС

Обломки возле роддома

Отдельный удар пришелся на медицинскую инфраструктуру Подольского района. На автомобильной парковке возле медицинского учреждения загорелись машины - именно там погиб один человек.

В самом роддоме, рядом с которым упали обломки ракеты, выбиты окна и повреждена часть фасада. По предварительным данным, среди пациентов и персонала пострадавших нет. Повреждения зафиксировали также в соседнем клинико-диагностическом центре.

Последствия атаки на Киев / Фото: ГСЧС

Обновлено. Утром в ГСЧС сообщили, что 2 человека погибли, по меньшей мере 8 пострадали в результате российской атаки в ночь на 24 сентября

Соломенский район: частично разрушены складские здания с последующим возгоранием и распространением огня на подвальные помещения. Пожар ликвидирован. Трое пострадавших госпитализированы.

Подольский район: в результате попадания рядом с роддомом, на месте парковки автомобилей возник пожар четырех автомобилей. Пожар ликвидирован. Обнаружено тело погибшего.

На другой локации горело одноэтажное нежилое здание. Пожар ликвидирован.

Днепровский район: повреждено 3-этажное административное здание. Пожар ликвидирован. Обнаружен один пострадавший.

По другому адресу разрушен частный дом, пожар ликвидирован, спасен один человек. Повреждены два соседних дома.

Россия считает, что может дальше делать ставку на баллистический террор

Атака совпала по времени с переговорами украинской делегации в США об усилении санкционного давления на Москву.

"Сегодня россияне нанесли удар баллистикой по Киеву как раз тогда, когда на встрече с конгрессменами мы обсуждали закон Линдси Грэма и необходимость усилить санкции. Эту войну Россия без давления не завершит. Тогда, когда люди спали, в небе были вспышки от взрывов", - написал президент Владимир Зеленский в Telegram.

Перечень пораженных объектов президент назвал свидетельством целенаправленной тактики врага.

"Снова основная мишень в их ударе – Киев и гражданская инфраструктура, жилые дома, роддом, энергетика и логистика", - отметил он.

Повторяемость таких обстрелов Зеленский связывает с тем, что давление на страну-агрессора до сих пор не стало всеобъемлющим.

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"Сейчас у Соединенных Штатов есть возможность отреагировать сильно. Нужны перехватчики баллистики, чтобы защитить жизни. Нужно реализовать санкции против России и тех, кто помогает ей зарабатывать", - подчеркнул президент.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, рано утром 23 сентября в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В столице были слышны звуки взрывов. Местные власти рассказали о последствиях атаки РФ.

в ночь на 22 сентября российские войска нанесли удары баллистическими ракетами по Днепропетровской области. Взрывы прогремели в Днепре, Кривом Роге и Павлограде. В результате вражеской атаки два человека погибли. Еще шестеро - получили ранения.

В ночь на 22 сентября страна-агрессор Россия атаковала Киев. Попадания и падение обломков зафиксировали как минимум в трех районах столицы, четыре человека получили ранения, трое из них госпитализированы. Еще 15 человек спасатели вывели из поврежденного жилого дома.

Киевская область также оказалась под ударом. Вражеская атака вызвала возгорание складского здания в Броварском районе.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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