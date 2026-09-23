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ВСУ сорвали наступление россиян в Донецкой области и провели зачистку - что известно

Юрий Берендий
23 сентября 2026, 16:23
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Силы обороны зачистили район в Донецкой области после попытки РФ прорваться в Доброполье и Дружковку.

ВСУ сорвали наступление россиян в Донецкой области и провели зачистку — что известно
Как Силы обороны сорвали план РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • РФ пыталась выйти на дороги, ведущие в Доброполье
  • Силы обороны провели двухмесячную зачистку
  • Россия потеряла 237 военных убитыми

Российские войска пытались выйти к логистическим путям в районе Торецка в Донецкой области, чтобы развить наступление в направлениях Дружковки и Доброполья, однако Силы обороны провели операцию по блокированию и зачистке района. Об операции рассказали на YouTube-канале 1-го корпуса НГУ "Азов".

видео дня

По словам командира 12-й бригады "Азов" Льва Пашка с позывным "Хорус", в зоне ответственности подразделения российские войска пытались выйти к логистическим маршрутам, чтобы прорваться в тыл украинских сил и продвинуться в направлении Дружковки и Доброполья. Для этого оккупанты задействовали подразделения 90-й танковой дивизии и 8-й общевойсковой армии.

"Когда стало ясно, что противник намеревается сформировать район сосредоточения для своих дальнейших действий, решение принималось на всех уровнях с привлечением всех имеющихся инструментов. Прежде всего, это усиление старшим начальником в виде привлечения к операции отдельного отряда специального назначения "Туман" 1-го корпуса и батальона "Шквал" 425-го полка "Скала", - отметил он.

В планировании и выполнении задач участвовали разведывательные и штурмовые подразделения. Украинские военные должны были сначала изолировать район, где скапливался противник, заблокировать его продвижение и подготовить условия для атаки.

"Первоочередной задачей была изоляция с помощью огневых средств района скопления, блокирование противника с недопущением его дальнейшего продвижения и создание благоприятных условий для выдвижения наших штурмовых групп. Считаю, что эту задачу мы выполнили", - подчеркнул командир 12-й бригады НГУ "Азов".

Непосредственная фаза операции началась 7 августа 2026 года. Командир 425-го батальона "Скала" Дмитрий "Вололей" сообщил, что в тот день первые штурмовые группы вышли на маршруты и начали перемещение в зону выполнения задач.

Во время штурмов украинские военные применяли различные средства поражения, когда оккупанты укрывались в сложных для зачистки укрытиях. Командир батальона "Шквал" Сергей "Замок" отдельно отметил взаимодействие с подразделениями "Азова".

"Во время штурмовых действий, если обнаруживали врага и его было сложно зачистить - будь то укрытие или объект, где существовал риск понести потери или получить ранения, - мы проводили зачистку как собственными средствами, так и средствами 12-й бригады. 12-я бригада использовала как FPV-дроны, так и "бомбардировщики". Реакция была быстрой", - отметил Сергей "Замок".

По данным аналитического проекта DeepState, зачистка проводилась в районе Торецкого. Украинские штурмовые группы действовали при поддержке артиллерии и ударных беспилотников, а сама операция длилась около двух месяцев.

DeepState, карта DeepState
DeepState / Инфографика: Главред

В результате боев российская сторона потеряла 237 военнослужащих убитыми и 44 ранеными, ещё трое оккупантов были взяты в плен.

Командир 12-й бригады "Азов" связывает потерю этого района врагом с необходимостью для российских войск менять дальнейшие маршруты продвижения.

"Потеря противником этого района вынуждает его искать альтернативные маршруты и уязвимости в боевых порядках нашей бригады. Соответственно, это дополнительное время, дополнительные потери со стороны противника и очередная отсрочка захвата Донецкой области в соответствии с "планами СВО"", - сказал командир 12-й бригады "Азов".

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Почему РФ продолжает говорить об успехах на фронте - Институт изучения войны

Россия существенно преувеличивает масштабы своего продвижения на фронте, пытаясь создать впечатление неизбежной победы и ослабить готовность Украины и Запада продолжать сопротивление. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Российское Минобороны 19 сентября заявило о якобы захвате более 5300 квадратных километров украинской территории и более 220 населенных пунктов с начала 2026 года. Только за сентябрь российская сторона насчитала более 670 квадратных километров и 27 населенных пунктов.

Расчеты ISW дают принципиально иную картину. Аналитики оценивают фактический захват российскими войсками примерно в 147,7 квадратных километра и 40 населенных пунктов за 2026 год. Если учесть территории, которые РФ потеряла, чистый показатель по населенным пунктам составляет минус 20.

Отдельно ISW оценивает территории, куда российским подразделениям удалось проникнуть, не установив полного контроля. Вместе с такими участками речь идет примерно о 718,8 квадратных километрах - и это также значительно меньше цифры, обнародованной российским военным ведомством.

В то же время украинские силы, по подсчётам института, в течение года освободили не менее 972,56 квадратных километров и 60 населённых пунктов.

В ISW считают, что преувеличение российских успехов имеет информационный расчет. Кремль стремится убедить украинское общество и западные государства, что оборона Украины якобы приближается к краху, а дальнейшая поддержка Киева не изменит ситуацию.

Активизация таких заявлений пришлась на период выборов в Госдуму РФ и накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Именно в этот момент международное внимание к войне в Украине особенно высоко.

В то же время аналитики не исключают, что часть расхождений может быть связана с внутренней системой российской армии. По оценке ISW, там сложилась практика искажения информации, которая влияет не только на публичную риторику, но и на военную отчетность и оценку ситуации непосредственно на поле боя.

По оценке ISW, реальная динамика боевых действий также не соответствует российской картине. Украинские войска, как отмечают аналитики, сохраняют стратегическую и оперативную инициативу с конца 2025 года, тогда как российское продвижение практически остановилось с марта 2026-го. В то же время ВСУ проводили контратаки на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики DeepState заявляли о новых успехах Сил обороны в рамках операции "Вивальди". В сообщении отмечается, что Силы обороны освободили Шандриголово и Дерилово в Донецкой области. По данным аналитиков, в рамках операции освобождено 43,5 квадратных километров и два населенных пункта.

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил о ситуации в Сумской области и динамике действий противника у границы. По его словам, российские войска заняли полосу шириной до 4 км вдоль границы в Сумской области. Трегубов уточнил, что продвижение составляет от 2 до 4 километров и противнику не удалось расширить занятый участок.

Вновь избранные депутаты Госдумы РФ готовят обращение к военному руководству по поводу ситуации на проблемных направлениях фронта. В заявлении депутаты открыто требуют отвести войска с Лиманского направления из-за потерь. В обращении также упоминается критика в адрес начальника Генштаба Валерия Герасимова и ссылки на значительные потери во время операции "Вивальди".

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Об источнике: 1-й корпус НГУ "Азов"

1-й корпус НГУ "Азов" - оперативно-тактическое соединение в рядах Национальной гвардии Украины. Корпус создан 7 марта 2025 года в рамках реформирования Сил обороны Украины в корпусную систему, пишет Википедия.

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