Удары по РФ с помощью Starlink: как Трамп отреагировал на просьбу Зеленского

Президент Украины поднял острый вопрос на встрече с Трампом.

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Трамп неожиданно ответил на просьбу Зеленского использовать Starlink для ударов по России / Коллаж: Главред, фото: ОП, instagram.com/elonmusk

Кратко:

Встреча Зеленского и Трампа прошла "очень хорошо"

В Нью-Йорке Киев поднял тему Starlink для ударов по целям в РФ

Трамп переадресовал этот вопрос Илону Маску

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе закрытой встречи с Дональдом Трампом поднял вопрос использования Starlink для поражения целей на территории России. Президент США переадресовал эту просьбу Илону Маску. Об этом со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщает корреспондент Newsmax Нана Саджая.

Атмосферу двусторонних переговоров украинская сторона оценивает как благоприятную.

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"Очень хорошо. По тону и восприятию - это было очень позитивно", - описал ход встречи украинский высокопоставленный чиновник.

Конкретики по спутниковой системе от американского лидера не прозвучало - он фактически вывел тему за пределы межгосударственного диалога.

"Украинцы также упомянули о Starlink - об использовании Starlink для поражения целей на территории России. На это президент США ответил: "Вам нужно поговорить об этом с Илоном"", - рассказал источник издания.

Готовность к энергетическому перемирию

Параллельно с темой дальнобойных возможностей украинская делегация зафиксировала свою позицию по частичному прекращению огня. По словам собеседника Newsmax, Киев подтвердил готовность к перемирию в энергетической сфере.

Отдельный трек переговоров - европейский. Вечером 22 сентября украинские переговорщики должны были встретиться с представителями стран E3 - Франции, Германии и Великобритании. Темой разговора, по данным источника, стали возможные шаги по деэскалации и наработка идей для Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые затем вынесли бы их на обсуждение с российской стороной.

Patriot: вопрос не на ближайшую перспективу

Еще один пункт повестки касался оборонной промышленности. Стороны обсуждали лицензирование производства ракет для систем Patriot, однако быстрого результата здесь не ожидают - высокопоставленный чиновник прямо назвал этот сюжет долгосрочным.

Переговоры Зеленского и Трампа - новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Зеленского, президент США заявил о намерении сделать все возможное для завершения войны.

Украина готова к энергетическому перемирию с Россией при одном условии - прекращении ударов по электросетям, системам отопления и водоснабжения. Предложение Киева российской стороне передадут Соединенные Штаты. Позиция Кремля по этому вопросу неизвестна.

Во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке удалось добиться определенного продвижения в вопросе предоставления Украине лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.

Война России против Украины завершится не военным разгромом одной из сторон, а договоренностью за столом переговоров - так очертил перспективы боевых действий госсекретарь США Марко Рубио. По его оценке, победителей в этой войне не будет, поэтому ее продолжение лишено рациональной логики.

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Об источнике: Newsmax Newsmax - это американское новостное и медиа-издание. Было основано в 1998 году Кристофером Радди. Включает: сайт (newsmax.com);

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