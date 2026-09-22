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Орхидея даст новые побеги: три простых способа размножения в домашних условиях

Руслана Заклинская
22 сентября 2026, 23:47
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Размножить орхидею дома проще, чем может показаться на первый взгляд.
Орхидея даст новые побеги: три простых способа размножения в домашних условиях
Как бесплатно размножить орхидею дома / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Как размножить орхидею делением
  • Как размножить орхидею черенками
  • Как вырастить орхидею из семян

Многие считают, что размножить орхидею в домашних условиях сложно. Однако существует несколько способов получить новые растения, не покупая дополнительных цветов. Выбор метода зависит от вида орхидеи и состояния растения.

Главред выяснил, как размножить орхидею в домашних условиях.

видео дня

Как размножить орхидею делением

Как сообщает Kertvar.hu, деление - один из самых простых способов размножения сильной орхидеи со здоровой корневой системой. Для этого растение нужно осторожно извлечь из горшка и очистить корни.

Затем его разделяют на несколько частей с помощью острого продезинфицированного ножа или ножниц. Важно, чтобы на каждой части остались здоровые побеги и корни.

После этого полученные растения высаживают в отдельные горшки с субстратом для орхидей. Их не стоит чрезмерно поливать, а также нужно обеспечить достаточное освещение.

3 способа размножения орхидей дома
3 способа размножения орхидей дома / Главред - инфографика

Как размножить орхидею черенками

Некоторые виды орхидей можно размножать листовыми черенками. Для этого используют здоровый черенок, который высаживают в специальный грунт или помещают в воду.

Для успешного укоренения важны высокая влажность и достаточное освещение. Можно создать мини-теплицу или накрыть растение герметичным полиэтиленовым пакетом.

В то же время этот способ подходит не для всех видов орхидей, поэтому перед размножением стоит учесть особенности конкретного растения.

Смотрите видео о том, как размножить орхидею:

Как вырастить орхидею из семян

Размножение орхидей семенами - самый трудоемкий способ. После цветения крошечные семена собирают из стручков и высевают в стерильных условиях, чтобы предотвратить заражение.

Для проращивания необходимы тепло и высокая влажность, поэтому можно использовать контейнер с крышкой или герметичный пакет. Процесс требует терпения, ведь появление первых маленьких растений может занять от нескольких месяцев до года.

При размножении орхидей важно использовать стерильные инструменты и подходящий субстрат. Также следует выбирать метод с учётом вида растения.

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Об источнике: Kertvár.hu

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