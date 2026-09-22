Зеленский начал переговоры с Трампом — когда может закончиться война и что ждет РФ

Трамп и Зеленский провели встречу в ООН: обсуждали вопросы прекращения войны, территории Украины, ударов по РФ и возможной новой встречи с Путиным.

https://glavred.info/war/zelenskiy-nachal-peregovory-s-trampom-osnovnye-zayavleniya-prezidenta-10798595.html Ссылка скопирована

Переговоры Зеленского и Трампа - о чем заявили лидеры / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Трамп заявил о возможности достижения соглашения по поводу войны

Зеленский призвал как можно скорее завершить войну

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп начали переговоры в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Встречу транслировал Офис президента Украины.

видео дня

В начале переговоров Зеленский отдельно отметил поддержку со стороны Трампа и американского Конгресса. Украинский президент подчеркнул необходимость завершить войну до наступления зимы.

"Я надеюсь, что мы сможем положить конец этой войне. Нам в этом поможет президент Трамп. Я думаю, это нужно сделать как можно скорее. Пока не наступила зима, безусловно, мы многое обсудили", - сказал Зеленский.

Трамп, со своей стороны, заявил, что Вашингтон пытался найти решение для войны, а отношения США с Украиной и Европой остаются важными. Он также выразил убеждение, что стороны в конечном итоге смогут договориться.

"Я думаю, что соглашение будет. Мы говорили о соглашениях с президентом Путиным точно так же. Что-то подобное произойдет, несомненно", - заявил Трамп в ответ на вопрос о том, сможет ли Украина вернуть все свои территории.

Отдельно американский президент упомянул украинские удары по российской территории и их влияние на топливный сектор РФ. По его словам, эти атаки создали для Москвы существенные проблемы.

"Я думаю, что украинцы могут гордиться собой. Храбрые воины имеют очень хорошее командование, что бы ни случилось. Эти удары по России и то, что произошло с производством дизельного топлива. Да, это ощутимые удары по России, по ценам на дизель, на топливо, но мы будем об этом говорить. И, безусловно, это тяжело для России", - сказал он.

В ходе встречи также затронули тему возможного прямого столкновения между Россией и Великобританией. Трамп заявил, что не ожидает такого развития событий, а также упомянул дискуссию о возможном временном ограничении экспорта дизельного топлива.

Он также прокомментировал возможную будущую встречу с участием президентов Украины и России. Трамп отметил, что Владимир Путин, по его словам, стремится к встрече и миру.

"Ну, он хочет мира", - сказал Трамп.

Американский президент отдельно упомянул закон Линдси Грэма, который предусматривает усиление давления на Россию. Отвечая на вопрос о возможности его применения, Трамп назвал документ очень жестким.

"Я думаю, что это очень строгий закон", - заявил Трамп.

Законопроект Линдси Грэма об ужесточении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Он также положительно оценил предстоящую встречу с лидером Китая. По словам Трампа, у сторон хорошие отношения, а переговоры могут стать продуктивными.

"Я думаю, что это будет замечательная встреча, замечательный разговор, у нас хорошие отношения. Он любит свой Китай, а я люблю свои Соединенные Штаты", - сказал президент США.

Говоря об итогах переговоров, Трамп назвал встречу продуктивной и заявил о наличии благоприятной возможности для заключения соглашения.

"Сегодня у нас есть преимущество, и это хороший шанс заключить соглашение. Есть два варианта. Один очень плохой, а второй может привести к величию страны. Я думаю, что мы склоняемся к этому второму варианту", - заявил Трамп.

В то же время вопрос о дальнейшей помощи Украине, по словам американского президента, остается предметом обсуждения.

"Мы об этом говорим в конце, мы ещё поговорим, потому что это ещё не конец. У нас есть люди, которые могут обеспечить производство. Я хочу поблагодарить", - сказал он.

После этого переговоры Трампа и Зеленского продолжились в закрытом формате.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Чем Зеленский убедит Трампа - дипломат назвал главный аргумент

Поставки вооружения и экономические последствия прекращения боевых действий могут стать ключевыми темами встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке. В то же время ожидать реального прорыва в переговорах с Россией или резкого усиления давления на Москву пока не стоит. Об этом сообщил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью изданию Oboz.ua.

Одним из практических результатов встречи дипломат считает возможное решение о дальнейшей военной поддержке Украины. По словам Огрызко, американский президент должен учитывать последствия российских атак и собственную ответственность за политику Вашингтона.

"Если коротко, то мое видение таково: в вопросе вооружения ситуация будет развиваться в положительном направлении. Трамп все-таки должен понять, что он так же несет ответственность за преступления, которые ежедневно совершает Россия в Украине, бомбардируя нашу территорию", - отметил Огризко.

Отдельным направлением для убеждения Трампа может стать экономическая составляющая войны. Речь идет прежде всего о том, как возможное прекращение боевых действий отразится на ценах, в частности на рынке топлива.

"Главный итог, на мой взгляд, будет заключаться в другом. Если Зеленскому удастся убедить Трампа, что можно обменять прекращение огня на то, что он получит для себя бонусы, а цены поползут не вверх, а вниз, в частности на дизельное топливо, - это единственный момент, который может реально на него повлиять. Все остальное, как мне кажется, относится к разряду неких политических фондов", - считает Огрызко.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Зеленский отметил, что личная встреча с Путиным может иметь смысл для достижения конкретных решений. Он также предлагал провести возможную встречу на саммите G20 в Майами 14–15 декабря, а Кремль отверг проведение переговоров на саммите с участием российского лидера.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против энергетического сектора России. Документ позволяет вводить пошлины до 100% для стран-импортеров российской нефти и газа.

Источник издания Axios сообщил, что во время разговора Трамп просил Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. По данным источника, президент США неоднократно просил прекратить атаки из-за их влияния на цены на дизельное топливо. Как уточняется, слово "дизель" упоминалось в ходе разговора много раз, а встреча ориентировочно состоялась во вторник, через несколько дней после подписания Трампом закона о санкциях и крупного соглашения об поставках оружия для Украины.

Читайте также:

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред