Атака РФ на столицу: четверо раненых и пожары в трех районах Киева

Вражеская атака накрыла Днепровский, Дарницкий и Голосеевский районы столицы, а на Киевщине горели склад и хозяйственная постройка.

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Последствия атаки на Киев показали в ГСЧС / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

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Ночью Киев был под ударом оккупантов

Обломки упали в трех районах столицы

Есть пострадавшие, трое из них в больнице

В ночь на 22 сентября страна-агрессор Россия атаковала Киев. Попадания и падение обломков зафиксировали как минимум в трех районах столицы, четыре человека получили ранения, трое из них госпитализированы. Еще 15 человек спасатели вывели из поврежденного жилого дома.

Как сообщает ГСЧС, самые тяжелые последствия - в Днепровском районе, где был "прилет" в пятиэтажку.

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Произошло возгорание в подвальном помещении и разрушение на первом этаже, поврежден фасад. Пожар был ликвидирован. Спасатели спасли 15 человек. 4 человека пострадали, из них трое госпитализированы.

Также в Дарницком районе на территории частного жилого дома горело дерево.

К счастью, жертв нет.

Как сообщает КГВА, еще один очаг спасатели тушили в Голосеевском районе. По предварительным данным городских властей, там после падения обломков вспыхнуло складское помещение, куда сразу выехали профильные службы.

В ГСЧС уточнили, что утром 22 сентября в Голосеевском районе в результате очередного обстрела произошел пожар паллет с керамической плиткой на открытой территории. Пожарные ликвидировали огонь на ориентировочной площади 100 кв. м.

"К счастью, жертв или пострадавших по этому адресу нет. Ночью, напомним, враг попал в жилую пятиэтажку, в результате чего пострадали четыре человека", - добавили спасатели.

Стоит отметить, что воздушная тревога в столице минувшей ночью объявлялась неоднократно и меняла статус - от желтого уровня из-за угрозы БпЛА до красного, ракетного.

Киевщина: пожары в Броварском районе

Киевская область также оказалась под ударом. Вражеская атака вызвала возгорание складского здания в Броварском районе - огонь оперативно укротили силы ГСЧС и местные пожарные команды из окрестных сел.

Ночью в этом же районе горела кровля хозяйственной постройки. В результате атаки повреждены четыре частных жилых дома, хозяйственное здание и три автомобиля.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в Броварском районе нет.

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, в ночь на 21 сентября российская оккупационная армия атаковала дронами Запорожье. В результате была повреждена гражданская инфраструктура: два многоэтажных дома, учебное заведение и торговый центр. Известно о как минимум пяти раненых.

Вечером 20 сентября дрон на оптике попал прямо возле подъезда в Сумах. Там как раз находилась супружеская пара. Женщина погибла. Ее 41-летний супруг получил множественные осколочные ранения.

В результате атаки РФ в Одессе 19 сентября повреждена инфраструктура и админздание. Информации о раненых и погибших нет.

В ту же ночь РФ атаковала Киевскую область ударными дронами. Воздушная тревога в области фактически продолжалась почти непрерывно в течение суток. За это время повреждено 9 гражданских объектов в четырех районах области.

Два человека погибли, еще восемь - получили ранения в результате удара управляемой авиабомбы по девятиэтажному жилому дому в Сумах вечером 18 сентября. Погибшими оказались сотрудники Сумского городского совета Алла Корниенко и Роман Трепалин, а среди травмированных - дети 7 и 13 лет.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

РФ планирует значительно увеличить производство "Гераней"

Страна-агрессор Россия готовится увеличить выпуск ударных беспилотников как минимум на 78%. Расширение завода "Алабуга-Волокно" госкорпорации "Росатом" в Татарстане даст Москве дополнительные 500 тонн авиационного углеродного волокна ежегодно к 2029 году. Этого объема хватит на 28 тысяч дополнительных корпусов дронов в год. Об этом сообщает издание Politico.

Сейчас, по оценкам украинской стороны, РФ способна производить более 36 тысяч дронов-камикадзе типа "Герань" в год.

Согласно анализу вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы" РФ планирует выпускать около 130 тысяч дронов к 2030 году и 350 тысяч - к 2035-му.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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