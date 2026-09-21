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Как будут работать больницы и клиники во время тревог: раскрыты новые правила

Алексей Тесля
21 сентября 2026, 21:07
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Пациентов с неотложными состояниями принимают независимо от уровня угрозы, рассказал Сергей Корецкий.
скорая, бльница
Опубликованы новые правила работы медучреждений / Коллаж: Главред, фото: Facebook/shvidkaV, Facebook/moz.ukr

Главное:

  • При желтом уровне медицинские учреждения продолжают работу
  • При красном уровне пациенты и медработники должны перейти в укрытия

Кабинет министров Украины утвердил новые правила работы медицинских учреждений в зависимости от уровня воздушной угрозы, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

"При желтом уровне медицинские учреждения продолжают работу. Должен быть обеспечен полный доступ работникам, пациентам и посетителям к укрытиям. При красном уровне пациенты и медицинские работники должны перейти в укрытия. При этом не прекращается оказание помощи, которую опасно прерывать, в частности во время операций, реанимации, интенсивной терапии и т. п. Пациентов, которых невозможно переместить, продолжают лечить в наиболее безопасных помещениях. В укрытиях и таких помещениях можно оказывать медицинскую помощь, отпускать лекарства и размещать пациентов", – сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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Вместе с тем экстренная медицина работает непрерывно. Пациентов с неотложными состояниями принимают независимо от уровня угрозы. Диспетчерские службы принимают вызовы, бригады скорой помощи выезжают к пациентам.

Уровни воздушной тревоги
/ Инфографика: Главред

Также правительство поручило усилить защиту операционных, реанимаций, родильных и приемных отделений, помещений с резервными источниками питания и критически важным медицинским оборудованием.

"Особое внимание – местам, где находятся пациенты, которых невозможно оперативно переместить", – подчеркнул премьер.

Новые уровни тревог - что изменилось

В Украине ввелии два уровня воздушной тревоги, которые будут определять порядок работы бизнеса, учреждений и транспорта в зависимости от типа угрозы. Жёлтый уровень будет объявляться при атаке беспилотников, а красный - при угрозе ракетного или комбинированного удара.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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О персоне: Сергей Корецкий

Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), сообщает Википедия.

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