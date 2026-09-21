Как будут работать больницы и клиники во время тревог: раскрыты новые правила

Главное:
- При желтом уровне медицинские учреждения продолжают работу
- При красном уровне пациенты и медработники должны перейти в укрытия
Кабинет министров Украины утвердил новые правила работы медицинских учреждений в зависимости от уровня воздушной угрозы, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
"При желтом уровне медицинские учреждения продолжают работу. Должен быть обеспечен полный доступ работникам, пациентам и посетителям к укрытиям. При красном уровне пациенты и медицинские работники должны перейти в укрытия. При этом не прекращается оказание помощи, которую опасно прерывать, в частности во время операций, реанимации, интенсивной терапии и т. п. Пациентов, которых невозможно переместить, продолжают лечить в наиболее безопасных помещениях. В укрытиях и таких помещениях можно оказывать медицинскую помощь, отпускать лекарства и размещать пациентов", – сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
Вместе с тем экстренная медицина работает непрерывно. Пациентов с неотложными состояниями принимают независимо от уровня угрозы. Диспетчерские службы принимают вызовы, бригады скорой помощи выезжают к пациентам.
Также правительство поручило усилить защиту операционных, реанимаций, родильных и приемных отделений, помещений с резервными источниками питания и критически важным медицинским оборудованием.
"Особое внимание – местам, где находятся пациенты, которых невозможно оперативно переместить", – подчеркнул премьер.
Новые уровни тревог - что изменилось
В Украине ввелии два уровня воздушной тревоги, которые будут определять порядок работы бизнеса, учреждений и транспорта в зависимости от типа угрозы. Жёлтый уровень будет объявляться при атаке беспилотников, а красный - при угрозе ракетного или комбинированного удара.
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Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.
Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.
Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
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О персоне: Сергей Корецкий
Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), сообщает Википедия.
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