РФ ударила дронами по Харькову, есть жертвы и раненые: что известно

Удар "Шахеда" пришелся по частному сектору Шевченковского района.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-dronami-po-harkovu-est-zhertvy-i-ranenye-chto-izvestno-10747862.html Ссылка скопирована

После атаки дронов в Харькове есть жертвы и раненые / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, Армия Inform

Кратко:

РФ ударила дроном по Шевченковскому району Харькова

Есть жертвы и раненые

Утром 11 марта российская оккупационная армия атаковал Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть жертвы и раненые. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Зафиксирован удар "шахеда" по частному сектору Шевченковского района. Детали выясняем", - сообщил он в 08:04.

видео дня

Терехов уточнил, что оккупанты нанесли удар по гражданскому предприятию .

По предварительным данным, два человека погибли. Кроме того, еще пять человек пострадали.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Харьков - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 10 марта армия РФ атаковала Харьков дронами. В результате вражеского удара пострадали четыре человека, среди них - 10-летняя девочка.

Вечером 9 марта российские оккупационные войска атаковали Индустриальный район Харькова боевым беспилотником. В результате удара пострадали по меньшей мере шесть человек, среди них — 16-летняя девушка и малолетний ребенок.

В ночь на 7 марта российские войска осуществили масштабную атаку по территории Украины. В Харькове ракета попала в пятиэтажный жилой дом. По словам городского головы Игоря Терехова, в результате атаки погибли по меньшей мере семь человек.

Среди погибших есть двое детей. Российская ракета унесла жизнь учительницы начальных классов лицея №6 и ее маленького сына, который учился во втором классе. Также под завалами нашли тела ученицы восьмого класса лицея №16 и ее матери.

Другие новости:

О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред