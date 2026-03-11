РФ ударила дронами по Харькову, есть жертвы и раненые: что известно

Кратко:
- РФ ударила дроном по Шевченковскому району Харькова
- Есть жертвы и раненые
Утром 11 марта российская оккупационная армия атаковал Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть жертвы и раненые. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Зафиксирован удар "шахеда" по частному сектору Шевченковского района. Детали выясняем", - сообщил он в 08:04.
Терехов уточнил, что оккупанты нанесли удар по гражданскому предприятию .
По предварительным данным, два человека погибли. Кроме того, еще пять человек пострадали.
Атаки РФ на Харьков - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 10 марта армия РФ атаковала Харьков дронами. В результате вражеского удара пострадали четыре человека, среди них - 10-летняя девочка.
Вечером 9 марта российские оккупационные войска атаковали Индустриальный район Харькова боевым беспилотником. В результате удара пострадали по меньшей мере шесть человек, среди них — 16-летняя девушка и малолетний ребенок.
В ночь на 7 марта российские войска осуществили масштабную атаку по территории Украины. В Харькове ракета попала в пятиэтажный жилой дом. По словам городского головы Игоря Терехова, в результате атаки погибли по меньшей мере семь человек.
Среди погибших есть двое детей. Российская ракета унесла жизнь учительницы начальных классов лицея №6 и ее маленького сына, который учился во втором классе. Также под завалами нашли тела ученицы восьмого класса лицея №16 и ее матери.
О персоне: Игорь Терехов
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
