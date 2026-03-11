Четвертая стадия: молодой российской ведущей подтвердили страшный диагноз

Мама четверых детей - блогерша Лерчек борется с серьезным онкологическим диагнозом.

https://glavred.info/starnews/chetvertaya-stadiya-molodoy-rossiyskoy-vedushchey-podtverdili-strashnyy-diagnoz-10747871.html Ссылка скопирована

У российской ведущей Лерчек рак четвертой стадии / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

Кто раскрыл подробности диагноза

Какая ситуация со здоровьем у Лерчек

Российская блогерша и ведущая Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, которая была госпитализирована в онкологическую реанимацию после родов, имеет подтвержденный диагноз рак.

Как пишут российские пропагандисты, об этом стало известно благодаря подруге блогерши - Алине Акиловой.

видео дня

Подруга блоерши написала, что та больна раком желудка четвертой стадии с метастазами в легких и "других местах".

Лерчек находится в реанимации / Фото Стархит

"По поводу Лерчек… Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда — все, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Рак четвертой стадии с метастазами. Она только родила маленького и тут такое. Судя по ее посту, ее не выпускали из дома для сдачи анализов. Она потеряла свое драгоценное время! И думаю, что ситуация от ее диагноза не изменится", — написала она.

Ранее стало известно о том, что у молодой женщины были проблемы со здоровьем во время беременности, ей даже проводили операцию на почки. Позже стало известно, что 33-летняя Валерия находится в онкологической реанимации… "Ее во вторник госпитализировали в онкологическую реанимацию", — передает источник, отмечая, что новорожденный сын блогера находится дома.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что ранее известная украинская певица Оля Цибульская высказалась о возвращении артистов, которые покинули Украину после начала полномасштабного вторжения

Ранее также известная украинская модель Алла Костромичева, ставшая популярной благодаря проекту "Топ модель по-украински", снова ворвалась в мир высокой моды. Модель сделала дефиле для бренда Gucci в рамках Миланской недели моды.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Лерчек Лерчек - (Валерия Чекалина) - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред