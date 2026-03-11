Четвертая стадия: молодой российской ведущей подтвердили страшный диагноз

Кратко:
- Кто раскрыл подробности диагноза
- Какая ситуация со здоровьем у Лерчек
Российская блогерша и ведущая Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, которая была госпитализирована в онкологическую реанимацию после родов, имеет подтвержденный диагноз рак.
Как пишут российские пропагандисты, об этом стало известно благодаря подруге блогерши - Алине Акиловой.
Подруга блоерши написала, что та больна раком желудка четвертой стадии с метастазами в легких и "других местах".
"По поводу Лерчек… Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда — все, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Рак четвертой стадии с метастазами. Она только родила маленького и тут такое. Судя по ее посту, ее не выпускали из дома для сдачи анализов. Она потеряла свое драгоценное время! И думаю, что ситуация от ее диагноза не изменится", — написала она.
Ранее стало известно о том, что у молодой женщины были проблемы со здоровьем во время беременности, ей даже проводили операцию на почки. Позже стало известно, что 33-летняя Валерия находится в онкологической реанимации… "Ее во вторник госпитализировали в онкологическую реанимацию", — передает источник, отмечая, что новорожденный сын блогера находится дома.
О персоне: Лерчек
Лерчек - (Валерия Чекалина) - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек.
