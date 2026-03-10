Современная ванная без плитки: новые материалы и тренды на 2026 год

О чем вы узнаете:
- Почему дизайнеры отказываются от плитки
- Какие современные материалы используют вместо традиционной керамики
- Можно ли использовать обои во влажных помещениях
Ванная комната без плитки "от пола до потолка" перестает быть признаком ультрадорогих проектов дизайнеров. Сегодня это стандарт современного жилья, который диктует новую эстетику: меньше швов, больше природных текстур и "домашнего" уюта.
Прошли времена, когда ремонт в ванной ассоциировался с пылью от резки керамогранита и бесконечными сетками затирки. Современная ванная комната — это пространство, где функциональность сочетается со смелыми архитектурными решениями.
Не только плитка: как дизайнеры комбинируют материалы
Сегодня архитекторы не призывают отказаться от плитки вообще, но предлагают менять пропорции. Плитку стоит оставлять в зонах прямого контакта с водой — в душевой кабине или возле ванны. Однако остальное пространство можно заполнить альтернативными материалами.
Цель современного дизайна — сделать ванную менее "лабораторной" и более уютной. Сочетая микроцемент с обоями, мы создаем интерьер, который становится гармоничным продолжением всей концепции квартиры, — отмечают эксперты сайта "Dobrze Mieszkaj — inspiracje: wnętrza (salon, kuchnia, łazienka) i domy".
Микроцемент — главный фаворит современных ванных
Микроцемент стал настоящим фаворитом благодаря своей способности создавать бесшовные поверхности. В 2026 году его используют не только в индустриальных лофтах, но и в теплых минималистичных интерьерах.
Оптическое расширение
В маленьких санузлах отсутствие перегородок на стенах создает иллюзию значительно большего пространства.
Практичность
Нет швов, а значит нет места для грязи и плесени.
Палитра
От сырых серых оттенков до мягких песочных и бежевых тонов.
Обои в ванной: тренд, который еще недавно считали ошибкой
Если раньше обои во влажном помещении казались ошибкой, то сегодня модели из винила и стекловолокна легко выдерживают такие условия. Главное — правильная защита и монтаж подальше от прямой струи душа.
Одна стена с выразительным принтом — цветочным мотивом или имитацией ткани — мгновенно превращает обычную ванную в номер в бутик-отеле, — говорят дизайнеры.
Почему новый подход к ремонту убеждает даже скептиков
Помимо эстетики, существует прагматичный аргумент: меньше соединений — меньше чистки. Аргумент о простоте в уходе становится решающим для большинства заказчиков.
Современная ванная комната в 2026 году — это не только фарфор и затирка. Это смелость сочетать текстуры. Меньше разделений, больше естественности, — подытоживают архитекторы.
Ранее Главред рассказывал о том, что натяжные потолки постепенно выходят из моды, а дизайнеры советуют более современные решения для интерьера. Среди них — декоративная штукатурка, гипсокартонные конструкции, деревянные панели и окрашенные потолки, которые делают жилье более стильным и "элитным".
Об источнике: сайт Dobrze Mieszkaj
Dobrze Mieszkaj — это ведущий польский медиапортал об архитектуре и дизайне интерьеров, входящий в группу Publikator. Ресурс специализируется на профессиональных обзорах современных материалов, интервью с архитекторами и практических советах по обустройству дома. Это авторитетный источник вдохновения для дизайнеров и владельцев жилья, который сочетает мировые эстетические тренды с функциональными решениями для ремонта.
