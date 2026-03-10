Укр
Современная ванная без плитки: новые материалы и тренды на 2026 год

Марина Иваненко
10 марта 2026, 20:49
Тренды ванных комнат 2026 года: комбинация плитки, микроцемента, обоев и SPC-плит делает ремонт стильным и практичным.
Современная ванная без плитки: новые материалы и тренды на 2026 год
/ Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему дизайнеры отказываются от плитки
  • Какие современные материалы используют вместо традиционной керамики
  • Можно ли использовать обои во влажных помещениях

Ванная комната без плитки "от пола до потолка" перестает быть признаком ультрадорогих проектов дизайнеров. Сегодня это стандарт современного жилья, который диктует новую эстетику: меньше швов, больше природных текстур и "домашнего" уюта.

Прошли времена, когда ремонт в ванной ассоциировался с пылью от резки керамогранита и бесконечными сетками затирки. Современная ванная комната — это пространство, где функциональность сочетается со смелыми архитектурными решениями.



Не только плитка: как дизайнеры комбинируют материалы

Сегодня архитекторы не призывают отказаться от плитки вообще, но предлагают менять пропорции. Плитку стоит оставлять в зонах прямого контакта с водой — в душевой кабине или возле ванны. Однако остальное пространство можно заполнить альтернативными материалами.

Цель современного дизайна — сделать ванную менее "лабораторной" и более уютной. Сочетая микроцемент с обоями, мы создаем интерьер, который становится гармоничным продолжением всей концепции квартиры, — отмечают эксперты сайта "Dobrze Mieszkaj — inspiracje: wnętrza (salon, kuchnia, łazienka) i domy".

Микроцемент — главный фаворит современных ванных

Микроцемент стал настоящим фаворитом благодаря своей способности создавать бесшовные поверхности. В 2026 году его используют не только в индустриальных лофтах, но и в теплых минималистичных интерьерах.

Оптическое расширение

В маленьких санузлах отсутствие перегородок на стенах создает иллюзию значительно большего пространства.

Практичность

Нет швов, а значит нет места для грязи и плесени.

Палитра

От сырых серых оттенков до мягких песочных и бежевых тонов.

Обои в ванной: тренд, который еще недавно считали ошибкой

Если раньше обои во влажном помещении казались ошибкой, то сегодня модели из винила и стекловолокна легко выдерживают такие условия. Главное — правильная защита и монтаж подальше от прямой струи душа.

Одна стена с выразительным принтом — цветочным мотивом или имитацией ткани — мгновенно превращает обычную ванную в номер в бутик-отеле, — говорят дизайнеры.

Почему новый подход к ремонту убеждает даже скептиков

Помимо эстетики, существует прагматичный аргумент: меньше соединений — меньше чистки. Аргумент о простоте в уходе становится решающим для большинства заказчиков.

Современная ванная комната в 2026 году — это не только фарфор и затирка. Это смелость сочетать текстуры. Меньше разделений, больше естественности, — подытоживают архитекторы.

Ранее Главред рассказывал о том, что натяжные потолки постепенно выходят из моды, а дизайнеры советуют более современные решения для интерьера. Среди них — декоративная штукатурка, гипсокартонные конструкции, деревянные панели и окрашенные потолки, которые делают жилье более стильным и "элитным".



Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России


