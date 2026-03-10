Современная ванная без плитки: новые материалы и тренды на 2026 год

Тренды ванных комнат 2026 года: комбинация плитки, микроцемента, обоев и SPC-плит делает ремонт стильным и практичным.

О чем вы узнаете:

Почему дизайнеры отказываются от плитки

Какие современные материалы используют вместо традиционной керамики

Можно ли использовать обои во влажных помещениях

Ванная комната без плитки "от пола до потолка" перестает быть признаком ультрадорогих проектов дизайнеров. Сегодня это стандарт современного жилья, который диктует новую эстетику: меньше швов, больше природных текстур и "домашнего" уюта.

Прошли времена, когда ремонт в ванной ассоциировался с пылью от резки керамогранита и бесконечными сетками затирки. Современная ванная комната — это пространство, где функциональность сочетается со смелыми архитектурными решениями.

Не только плитка: как дизайнеры комбинируют материалы

Сегодня архитекторы не призывают отказаться от плитки вообще, но предлагают менять пропорции. Плитку стоит оставлять в зонах прямого контакта с водой — в душевой кабине или возле ванны. Однако остальное пространство можно заполнить альтернативными материалами.

Цель современного дизайна — сделать ванную менее "лабораторной" и более уютной. Сочетая микроцемент с обоями, мы создаем интерьер, который становится гармоничным продолжением всей концепции квартиры, — отмечают эксперты сайта "Dobrze Mieszkaj — inspiracje: wnętrza (salon, kuchnia, łazienka) i domy".

Микроцемент — главный фаворит современных ванных

Микроцемент стал настоящим фаворитом благодаря своей способности создавать бесшовные поверхности. В 2026 году его используют не только в индустриальных лофтах, но и в теплых минималистичных интерьерах.

Оптическое расширение

В маленьких санузлах отсутствие перегородок на стенах создает иллюзию значительно большего пространства.

Практичность

Нет швов, а значит нет места для грязи и плесени.

Палитра

От сырых серых оттенков до мягких песочных и бежевых тонов.

Обои в ванной: тренд, который еще недавно считали ошибкой

Если раньше обои во влажном помещении казались ошибкой, то сегодня модели из винила и стекловолокна легко выдерживают такие условия. Главное — правильная защита и монтаж подальше от прямой струи душа.

Одна стена с выразительным принтом — цветочным мотивом или имитацией ткани — мгновенно превращает обычную ванную в номер в бутик-отеле, — говорят дизайнеры.

Почему новый подход к ремонту убеждает даже скептиков

Помимо эстетики, существует прагматичный аргумент: меньше соединений — меньше чистки. Аргумент о простоте в уходе становится решающим для большинства заказчиков.

Современная ванная комната в 2026 году — это не только фарфор и затирка. Это смелость сочетать текстуры. Меньше разделений, больше естественности, — подытоживают архитекторы.

Ранее Главред рассказывал о том, что натяжные потолки постепенно выходят из моды, а дизайнеры советуют более современные решения для интерьера. Среди них — декоративная штукатурка, гипсокартонные конструкции, деревянные панели и окрашенные потолки, которые делают жилье более стильным и "элитным".

