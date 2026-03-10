Укр
Опасный сигнал в доме: необычные мелкие насекомые размножаются прямо на глазах

Алексей Тесля
10 марта 2026, 16:30
Присутствие книжных вшей может вызывать дискомфорт и аллергические реакции.
вши, Psocodea
Появление насекомых нередко сигнализирует о сырости или развитии плесени в доме / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Miguel Rodríguez

Вы узнаете:

  • Мелких бытовых вредителей часто называют книжными вшами
  • Их присутствие может вызывать дискомфорт и аллергические реакции

Иногда появление одного почти незаметного насекомого в доме может быстро привести к целой колонии.

Речь идёт о псокодеях — мелких бытовых вредителях, которых часто называют книжными вшами, пишет Interia.

видео дня

Эти крошечные насекомые появляются в помещениях с повышенной влажностью и способны быстро размножаться.

Сами по себе они не кусают людей и не переносят опасные болезни, однако их присутствие может вызывать дискомфорт и аллергические реакции. Кроме того, их появление нередко сигнализирует о сырости или развитии плесени в доме.

Главная мера борьбы — устранение благоприятных условий для их жизни. Специалисты советуют снижать влажность, регулярно проветривать помещения и поддерживать чистоту.

Также можно обработать проблемные места раствором уксуса с содой или цитрусовым соком, что помогает уменьшить количество насекомых.

Средства для борьбы с насекомыми инфографика
/ Инфографика: Главред

Опасное насекомое: предупреждение о возможной угрозе

Жительница Украины заметила необычного жука, который позже оказался потенциально опасным. По словам специалистов, это майка осенняя (Meloe autumnalis) — насекомое из семейства нарывников.

Эксперты пояснили, что такие жуки способны выделять токсичное вещество, поэтому трогать их голыми руками не рекомендуется, чтобы избежать раздражения кожи или других неприятных последствий.

Ранее в Украине обнаружили уникальное насекомое. Украинцы недавно увидели "украинского колибри" – бражника.

Как сообщал ранее Главред, в дома украинцев залетают опасные насекомые. Насекомое нападает только в случае угрозы для себя или гнезда.

