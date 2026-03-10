Опасный сигнал в доме: необычные мелкие насекомые размножаются прямо на глазах

Вы узнаете:
- Мелких бытовых вредителей часто называют книжными вшами
- Их присутствие может вызывать дискомфорт и аллергические реакции
Иногда появление одного почти незаметного насекомого в доме может быстро привести к целой колонии.
Речь идёт о псокодеях — мелких бытовых вредителях, которых часто называют книжными вшами, пишет Interia.
Эти крошечные насекомые появляются в помещениях с повышенной влажностью и способны быстро размножаться.
Сами по себе они не кусают людей и не переносят опасные болезни, однако их присутствие может вызывать дискомфорт и аллергические реакции. Кроме того, их появление нередко сигнализирует о сырости или развитии плесени в доме.
Главная мера борьбы — устранение благоприятных условий для их жизни. Специалисты советуют снижать влажность, регулярно проветривать помещения и поддерживать чистоту.
Также можно обработать проблемные места раствором уксуса с содой или цитрусовым соком, что помогает уменьшить количество насекомых.
Опасное насекомое: предупреждение о возможной угрозе
Жительница Украины заметила необычного жука, который позже оказался потенциально опасным. По словам специалистов, это майка осенняя (Meloe autumnalis) — насекомое из семейства нарывников.
Эксперты пояснили, что такие жуки способны выделять токсичное вещество, поэтому трогать их голыми руками не рекомендуется, чтобы избежать раздражения кожи или других неприятных последствий.
Ранее в Украине обнаружили уникальное насекомое. Украинцы недавно увидели "украинского колибри" – бражника.
Как сообщал ранее Главред, в дома украинцев залетают опасные насекомые. Насекомое нападает только в случае угрозы для себя или гнезда.
