В дома украинцев залетают опасные насекомые: появились фото этих "гигантов"

Насекомое нападает только в случае угрозы для себя или гнезда.

Шершни залетают в дома украинцев / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Шершни пытаются "пробраться" в дома украинцев

Женщина показала, какие виды шершней живут в Украине

Осенью некоторые насекомые начинают надоедать украинцам, проникая в дома в поисках места для зимовки. В частности, в последнее время в дома все чаще залетают шершни, стремясь найти тепло на зиму. Фото, на первый взгляд милых насекомых, которые заползают в ее дом, украинка опубликовала в Facebook-группе "Насекомые Украины".

Женщина рассказала, что на протяжении всего лета шершни жили у нее под шифером и пытались залезть в дом. А сейчас самки ищут зимовки, поэтому начали еще активнее пробираться в дом.

"Середина октября уже, а мои шершни еще живы-здоровы, в дом ходят как к себе домой. Малых уже почти нет, а большие наверняка ищут где зимовать. Выношу подальше от дома, почему-то не очень хочу гнезда под шифером на весну", - написала участница группы.

Женщина в группе опубликовала фото шершней, в комментариях "посыпались" удивление о том, как она не боится брать насекомых в руки, ведь они могут укусить. Но автор фото заверила, что эти насекомые неагрессивны, если человек не угрожает их гнезду.

Женщина опубликовала фото шершней / фото: Насекомые Украины

Какие виды шершней обитают на территории Украины

В Украине самым распространенным является шершень обыкновенный (Vespa crabro), известный также как Европейский шершень, пишет Википедия.

Известно, что насекомое может достигать 3,5 см в длину, и внешне похоже на огромную осу.

Обычно шершни спокойнее, чем обычные осы, если их гнездо не беспокоить. Укус шершня ощущается больнее, чем укус осы, ведь в его яде содержится больше ацетилхолина. В то же время уровень токсичности этого яда не так опасен, как часто считают.

В некоторых моментах укусы шершней могут приводить к смерти. Впрочем, такие случаи чрезвычайно редки и связаны, как правило, с аллергической реакцией или множественными укусами.

Чем полезны шершни

Шершни весьма полезны в природе. Они охотятся на вредителей, а именно - мух, пауков и обычных ос. В общем, шершни контролируют популяции других насекомых.

