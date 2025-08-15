В города Украины теперь залетает хищная опасная птица: предупреждение орнитолога

В городах хищные птицы охотятся на голубей и воробьев, которые скапливаются возле мест, где люди оставляют зерно и другие остатки.

Что рассказал орнитолог:

Почему хищные птицы залетают в города

Уменьшают ли ястребы численность голубей

В украинских городах теперь часто можно встретить ястребов - хищных птиц, которые из природных лесных территорий прилетают в шумные улицы за добычей. Как рассказал Телеграфу орнитолог, заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин, эти птицы обычно гнездятся на деревьях вблизи населенных пунктов, но за пищей могут залетать в города.

"Раньше зимой на фермах валялось много зерна и была куча голубей. Сейчас такого нет, ведь больше контроля за фермами. И ты приезжаешь и видишь зимой - два, три, четыре больших ястреба, которые охотятся на этих голубей. Вот вам кормовая база, созданная человеком, - она привлекает хищных птиц", - отметил эксперт.

Часть хищных птиц способна адаптироваться к жизни в городской среде. При этом, подчеркивает Костюшин, их присутствие не приводит к значительному уменьшению численности голубей или воробьев в городах.

"Какого-то существенного влияния на численность воробьев или голубей они не имеют", - подытожил он.

