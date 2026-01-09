Пик подорожания близок: цена на один фрукт ударит по кошелькам украинцев

Эксперт отметил, что рынок уже привык к сложившимся высоким ценам на яблоки.

Яблоки остаются одним из самых дорогих базовых фруктов на украинском рынке. Несмотря на достаточный урожай 2025 года, существенного удешевления продукции не произошло, и предпосылок для резкого падения цен в 2026 году также нет. Об этом заявил эксперт аграрного рынка, координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев, передает EastFruit.

Он подчеркнул, что несмотря на достаточные объемы производства, цены на яблоки не вернулись к уровням трех- или четырехлетней давности, потому что на это повлияли несколько причин.

"Последние два сезона цены на яблоки были достаточно высокими, особенно в прошлом году. И даже при хорошем урожае в этом сезоне они не снизились до прежних уровней, потому что рынок уже привык к сложившимся высоким ценам", — отметил эксперт.

По его словам, отдельным фактором стало отсутствие конкуренции со стороны других фруктов и высокая цена на бананы. Ведь когда импортные фрукты дорожают, яблоко автоматически получает ценовую поддержку.

Хорев добавил, что на сегодняшний день нет причин для снижения цен на яблоки. Зато есть факторы, которые могут способствовать их постепенному росту.

"За время хранения качественное яблоко постепенно реализуется, его становится меньше. Кроме того, продукция теряет товарные характеристики, и часть яблок уже невозможно продать как качественные. Это также является дополнительной причиной для уменьшения яблок вообще в хранилищах", - отмечает он.

По его мнению, наиболее вероятный рост цен традиционно придется на весну.

"В апреле-мае цены на яблоки могут подрасти и будут расти до тех пор, пока не появятся первые ягоды и фрукты нового урожая 2026 года. После этого напряжение на рынке обычно уменьшается, и цены могут несколько просесть", - подытожил эксперт.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что в конце февраля или в начале весны цены на овощи неизбежно начнут меняться.

Он подчеркнул, что на складах продукция будет терять свой товарный вид, и качественного предложения станет меньше. Именно это будет толкать вверх цены на овощи борщевого набора.

По его мнению, в зависимости от количества предложения, цены на овощи в это время подскочат на 10-20%.

Как сообщал Главред, в 2026 году в Украине может подорожать рыба. В частности, цены на хек и пангасиус могут вырасти на 15-20%, таким образом хек будет стоить 150-180 грн/кг, а пангасиус — около 140 грн/кг.

Также известно, что с августа 2025 года цена кофе в розничных сетях дополнительно выросла на 11%. Поэтому стоит ожидать продолжения подорожания и в начале 2026 года.

Кроме того, цены на сало также неуклонно растут. В годовом измерении продукт подорожал на 29% и стоимость становится больше непрерывно с июля 2024 года.

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

