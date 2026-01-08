Придется платить больше: в Украине резко вырастут цены на популярный напиток

Кратко:
- Цены на кофе в 2026 году будут расти
- Ожидается, что подорожание не должно превысить 10%
- Стоимость будет зависеть от факторов на мировом и региональном рынках
Рост мировых цен на кофе наблюдается с августа 2025 года из-за неблагоприятных погодных условий в странах-производителях. В частности, в ноябре подорожание достигло 27%. Об этом заявил ученый Института аграрной экономики Богдан Духницкий в комментарии 24 Каналу.
"Непогода в Бразилии и Вьетнаме повлияла на мировой рынок кофе. Во второй половине 2025 года произошло сокращение глобальных запасов кофе. Последствия же негативных процессов в отрасли отразились на ценах на кофе в Украине", - подчеркнул он.видео дня
По его словам, с августа 2025 года цена кофе в розничных сетях дополнительно выросла на 11%. Поэтому стоит ожидать продолжения подорожания и в начале 2026 года.
По его мнению, при сохранении относительной стабильности рост цен не должен превысить 10%.
Духницкий также добавил, что ситуация в течение всего 2026 года будет зависеть от многих факторов на мировом и региональном рынках кофе. Главные из них:
- фактическое производство кофе;
- ход погодных условий;
- ожидания будущего урожая;
- непрерывность поставок;
- поведение ключевых субъектов рынка.
Как изменилась стоимость кофе за последний год
В Опендатабот сообщали, что в декабре 2025 года средняя стоимость чашки эспрессо в Украине достигла 41 гривни.
Отмечается, что кофе продают на 17% дороже, чем в 2024 году, когда его можно было приобрести в среднем за 35 гривен.
"В целом с начала полномасштабного вторжения цена эспрессо в Украине выросла почти вдвое", — сказали эксперты.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, цены на сало в Украине неуклонно растут. В годовом измерении продукт подорожал на 29% и стоимость становится больше непрерывно с июля 2024 года.
Также известно, что белый лук в украинских супермаркетах теперь в среднем стоит 57,88 гривни за килограмм, хотя в прошлом месяце украинцы платили за него 44,33 гривни.
Кроме того, в 2025 году средняя цена на семгу составляла 350-400 грн за килограмм. Но в 2026 году ожидается подорожание до 380-450 грн из-за роста логистических расходов и спроса.
О ресурсе: Институт аграрной экономики
Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" основан в 1956 году в г. Киев как научный центр по разработке экономических основ формирования и осуществления аграрной политики в Украине, актуальных проблем теории и практики развития агропромышленного комплекса, организации внедрения в производство достижений экономической науки, осуществления координации исследований и подготовки научных кадров.
Указом Президента Украины от 12 января 2004 года № 48 Институту присвоен статус национального научного центра.
Главной задачей Института является разработка экономических основ формирования аграрной политики в Украине, проведение исследования актуальных проблем развития агропромышленного комплекса, организация внедрения в производство достижений аграрной науки, осуществление координации исследований и подготовка кадров.
