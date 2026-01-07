Рекордный 'взлет' доллара: раскрыта причина резкого скачка на валютном рынке

В конце декабря государство традиционно осуществляет значительные выплаты, которые затем постепенно "растворяются" в экономике.

Национальный банк Украины зафиксировал максимальное значение курса доллара — более 42,55 грн.

Однако эксперты отмечают, что подорожание американской и европейской валют на стыке годов носит типичный сезонный характер, сообщили в Центре экономической стратегии.

Как пояснил глава ЦЭС Глеб Вышлинский, подобная динамика повторяется практически ежегодно и напрямую связана с бюджетными процессами. В конце декабря государство традиционно осуществляет значительные выплаты, которые затем постепенно "растворяются" в экономике. Эти деньги поступают бизнесу и населению, после чего частично направляются на импортные расчёты, покупку иностранной валюты или сбережения.

Дополнительное давление на валютный рынок, по его словам, создают праздничные поездки за границу. Несмотря на войну, часть украинцев выезжает за пределы страны — на отдых или к родственникам, что увеличивает объёмы валютных операций через банки и международные платёжные системы.

Эксперт также подчеркнул, что даже заметное на первый взгляд подорожание — например, на 50 копеек при курсе 42–43 гривны за доллар — в относительном выражении составляет менее одного процента. Это значительно меньше, чем обычные суточные колебания на мировых рынках, в частности изменения курса евро по отношению к доллару.

Мнение аналитиков о валютном курсе

Эксперты инвестиционной компании ICU отметили, что последнее укрепление гривны не стало неожиданностью и было обусловлено продуманной политикой Национального банка, который активно использовал валютные интервенции для удержания баланса на рынке.

В перспективе, по их оценке, регулятор может начать действовать менее жёстко, давая курсу больше свободы и постепенно переходя к умеренному, управляемому снижению стоимости гривны.

