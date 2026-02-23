РФ ударит Кинжалами и Калибрами: Жданов предупредил о ближайшей дате обстрела

Важное из заявлений Жданова:
- Россия вполне может повторить массированный обстрел
- РФ распределяет атаки, комбинируя разные средства поражения
Россия вполне может повторить массированный удар именно 24 февраля — в годовщину начала полномасштабной войны, заявил военный эксперт Олег Жданов.
"РФ вполне может повторить массированный удар, в том числе завтра, 24 февраля — на годовщину начала войны", — подчеркнул он в комментарии сайту ТСН.ua.
По словам эксперта, сейчас РФ распределяет атаки по типам ракет, комбинируя разные средства поражения.
"Предыдущий обстрел была в основном баллистика… Вчера была стратегическая авиация и баллистические ракеты. Допустим, следующим могут быть ракеты морского базирования и Кинжалы", — напомнил он.
Вместе с тем собеседник также отметил, что окончательно спрогнозировать действия врага невозможно.
"Но, к сожалению, мы можем только высказывать предположения", — добавил Жданов.
Почему Россия атакует энергетику: объяснение эксперта
Специалист Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев отмечает, что удары по подстанциям и магистральным линиям электропередачи нацелены на подрыв устойчивости украинской энергосистемы. По его словам, выведение из строя таких объектов ограничивает возможность перераспределять электроэнергию между регионами.
В результате при пиковых нагрузках операторам приходится прибегать к временным отключениям, чтобы предотвратить масштабные аварии и сохранить работоспособность сети.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара повреждены здания, а еще - троллейбусы и другой автотранспорт.
Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.
Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.
Другие новости:
- Задерживали помощь Украине 18 месяцев: в США нашли и накажут виновных
- Гул и облака дыма в небе, ПВО не справилась: Россию массированно атаковали дроны
- "Что-то может произойти": Трамп сделал заявление по поводу мирных переговоров
О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред