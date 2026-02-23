РФ ударит Кинжалами и Калибрами: Жданов предупредил о ближайшей дате обстрела

РФ распределяет атаки по типам ракет, комбинируя разные средства поражения, говорит Олег Жданов.

РФ может атаковать Украину ракетами / Коллаж: Главред, фото: t.me/alarmua, Википедия, скриншот

Важное из заявлений Жданова:

Россия вполне может повторить массированный обстрел

РФ распределяет атаки, комбинируя разные средства поражения

Россия вполне может повторить массированный удар именно 24 февраля — в годовщину начала полномасштабной войны, заявил военный эксперт Олег Жданов.

"РФ вполне может повторить массированный удар, в том числе завтра, 24 февраля — на годовщину начала войны", — подчеркнул он в комментарии сайту ТСН.ua.

По словам эксперта, сейчас РФ распределяет атаки по типам ракет, комбинируя разные средства поражения.

"Предыдущий обстрел была в основном баллистика… Вчера была стратегическая авиация и баллистические ракеты. Допустим, следующим могут быть ракеты морского базирования и Кинжалы", — напомнил он.

Вместе с тем собеседник также отметил, что окончательно спрогнозировать действия врага невозможно.

"Но, к сожалению, мы можем только высказывать предположения", — добавил Жданов.

Почему Россия атакует энергетику: объяснение эксперта

Специалист Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев отмечает, что удары по подстанциям и магистральным линиям электропередачи нацелены на подрыв устойчивости украинской энергосистемы. По его словам, выведение из строя таких объектов ограничивает возможность перераспределять электроэнергию между регионами.

В результате при пиковых нагрузках операторам приходится прибегать к временным отключениям, чтобы предотвратить масштабные аварии и сохранить работоспособность сети.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

