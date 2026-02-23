Решает проблему с порога: один простой кухонный продукт творит настоящие чудеса

Резкий запах уксуса действует как естественный барьер: вредители стараются обходить обработанные поверхности.

Появился совет по использованию уксуса / коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Один из способов снижения активности насекомых — использовать уксус

Его резкий запах действует как естественный барьер

Весной вместе с теплом в дом стремятся муравьи, пауки и другие насекомые. Один из простых способов снизить их активность у порога — использовать обычный столовый уксус.

Его резкий запах действует как естественный барьер: вредители стараются обходить обработанные поверхности стороной, пишет Express.

Кроме того, уксус помогает поддерживать чистоту — он частично подавляет рост бактерий и грибка, а также нейтрализует неприятные запахи в районе дверной коробки и порога.

Чтобы приготовить раствор, достаточно смешать воду и белый уксус в равных пропорциях, перелить в пульверизатор и распылять на входную дверь и прилегающие участки 1–2 раза в неделю.

/ Инфографика: Главред

Как эффективно использовать уксус: советы экспертов

Француженки часто отдают предпочтение простым и экологичным способам ведения хозяйства. Один из распространённых приёмов для избавления от запахов в духовке — поставить внутрь миску с уксусом, который помогает нейтрализовать неприятные ароматы.

