Эти трюки позволяют содержать кухню в порядке, избегая вредных химических средств.

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Зачем француженки ставят миску с уксусом в духовку / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как работают трюки с уксусом и лимоном

Почему он работает безотказно

Француженки известны своей любовью к натуральным методам ухода за домом. Одним из популярных трюков, который они используют для устранения неприятных запахов из духовки, является метод с миской уксуса.

Главред разбирался, почему этот способ стал таким популярным и как он помогает справляться с загрязнениями.

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Почему уксус помогает?

Уксус — это природный антисептик, обладающий мощными очищающими и обезжиривающими свойствами. Он не только устраняет сильные и стойкие запахи, но и эффективно удаляет жир и нагар, пишет Sante+. Этот метод идеально подходит для тех, кто хочет содержать свою духовку в чистоте, не прибегая к химическим средствам.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как использовать миску с уксусом в духовке?

Наполните миску водой и добавьте 2 стакана белого или яблочного уксуса. Поставьте миску в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Оставьте её на 10–15 минут. Уксус испарится, проникая в труднодоступные места и расщепляя жир и грязь. После этого выньте миску и дайте духовке немного остыть. Протрите внутренние поверхности мягкой тканью или губкой, чтобы удалить остатки загрязнений.

Уксус справляется даже с сильными запахами рыбы, жира или пригорелой пищи. Пары уксуса размягчают жир и нагар, что упрощает их удаление.

Этот метод безопасен для здоровья и окружающей среды, так как не содержит агрессивных химикатов.

Альтернатива: миска с лимоном

Если вы хотите, чтобы после чистки духовка наполнилась приятным ароматом, попробуйте использовать лимон. Для этого:

Наполните миску горячей водой и добавьте нарезанный ломтиками лимон.

Поместите её в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. После извлечения миски протрите духовку — она будет чистой и приятно пахнуть.

Эти трюки позволяют содержать кухню в порядке, избегая вредных химических средств. Уксус и лимон — доступные, экономичные и экологичные решения, которые помогают поддерживать чистоту.

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