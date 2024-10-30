Как за 15 минут прочистить раковину - натуральное средство

Коммерческие чистящие средства могут быть агрессивными и разрушительными для труб.

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Как за 15 минут прочистить раковину / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Что вы узнаете:

Как справиться с засором на кухне

Чем заменить магазинные средства

Что нужно засыпать и залить в раковину

Когда вода в раковине перестает уходить, а привычные методы не помогают, приходится искать новые способы очистки.

Эксперт в области уборки Джуди Гилрой предлагает простой и безопасный способ решения проблемы, не прибегая к агрессивным химическим веществам.

видео дня

Главред расскажет, как пробить засор в раковине с помощью всего трех ингредиентов, которые легко найти на кухне.

Что нужно для устранения засора?

Для того чтобы устранить сильный засор в раковине, если вода не уходит, Гилрой советует использовать:

Пищевую соду Белый уксус Горячую или кипящую воду

Этапы очистки

Добавление соды. Насыпьте 1 стакан пищевой соды прямо в слив, чтобы обеспечить реакцию, которая поможет размягчить грязь и накопления, блокирующие воду.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Добавление уксуса. Следующим шагом является заливка 2 стаканов белого уксуса. При взаимодействии с содой уксус начнет активно шипеть, создавая реакцию, которая разрушает засоры. Сразу после добавления уксуса закройте слив тканью и оставьте его на 10–15 минут, чтобы шипение полностью подействовало.

Промывка горячей водой. По истечении времени промойте слив горячей водой из крана или чайника, чтобы устранить оставшиеся загрязнения.

Лимон для свежести. Чтобы избавиться от неприятного запаха и придать стоку свежесть, добавьте немного лимонного сока.

Почему натуральные средства — хороший выбор?

Коммерческие чистящие средства могут быть агрессивными и разрушительными для труб, тогда как сода и уксус мягко воздействуют на засор, не причиняя вреда канализационной системе и экологии. Если же засор остается, можно повторить процедуру несколько раз или попробовать ее в комбинации с вантузом.

Смотрите видео о том, как пробить засор в раковине:

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