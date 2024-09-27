Творит чудеса: для чего французы высыпают соль в раковину

Французы используют обычную поваренную соль довольно необычным методом. Главред выяснил, для чего французы высыпают соль в раковину.

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Для чего французы высыпают соль в раковину - работает безотказно / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Соль, которую мы обычно ассоциируем с обычной приправкой блюд, на самом деле является эффективным и экологически чистым средством для ухода за сантехникой. Французские хозяйки знают, что соль может быть настоящим "героем" в быту, особенно когда речь идет о поддержании чистоты в кухонных и ванных раковинах. Эксперты издания "Sante+" рассказали, зачем класть соль в кухонную раковину.

Можно ли солью прочистить раковину

Мощный дуэт соли и бикарбоната натрия (соды) является одним из самых эффективных способов прочистить трубы. Благодаря абразивным свойствам соли и дезинфицирующим свойствам соды, эта смесь идеально подходит для удаления остатков жира и грязи, которые накапливаются в трубах.

"Сочетание соли и бикарбоната натрия образует действительно мощный дуэт, позволяющий растворять даже застарелые отложения", - объясняет эксперт по уборке от Sante+. видео дня

Как растворить соль в трубе - можно ли солью прочистить трубы

Смешайте 50 г соли и 50 г бикарбоната натрия в равных пропорциях.

Нагрейте стакан воды и добавьте полученную смесь.

Вылейте теплый раствор в раковину и используйте вантуз, чтобы создать вакуумные движения вперед-назад.

Промойте горячей водой.

Эта простая процедура не только помогает прочистить трубы, но и устраняет неприятные запахи, которые могут образовываться из-за засорения.

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Как устранить сильный засор в раковине

Соль в сочетании с уксусом создает эффектную химическую реакцию, которая не только устраняет блокировку в трубах, но и нейтрализует микробы. Взаимодействие кислого уксуса и щелочной соли позволяет расщепить жирные остатки и грязь.

"Сочетание щелочной соли и кислого уксуса создает химическую реакцию, способную устранить даже самые стойкие засоры", - рассказывает представитель Sante+.

Что делать, если вода плохо идет в раковине

Растворите 120 г соли в 250 мл белого уксуса.

Вылейте полученную смесь в канализацию.

Закройте отверстие и оставьте на 30 минут.

Промойте горячей водой, смешанной с небольшим количеством средства для мытья посуды.

После этого промойте трубы еще раз горячей водой, и вы получите идеально чистые трубы без использования агрессивных химикатов.

Можно ли сыпать соль в раковину - безопасно ли выбрасывать каменную соль в канализацию

Соль также можно применять отдельно, без дополнительных ингредиентов. Если трубы еще не забиты, но вы хотите предотвратить будущие проблемы, просто используйте горячую соленую воду для регулярного промывания.

"Соль - это естественное профилактическое средство, которое помогает поддерживать трубы в отличном состоянии," - отмечают эксперты.

Универсальное средство для чистки своими руками / Инфографика: Главред

Как использовать:

Наполните чашу очень горячей водой.

Добавьте 50 г соли на каждый литр воды.

Влейте соленую воду в раковину и оставьте ее стекать вниз по трубе.

Эксперты отмечают, что этот метод поможет не только избежать засоров, но и уничтожит бактерии и микроорганизмы, накапливающиеся в канализации.

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