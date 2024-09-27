Творит чудеса: для чего французы высыпают соль в раковину

Соль, которую мы обычно ассоциируем с обычной приправкой блюд, на самом деле является эффективным и экологически чистым средством для ухода за сантехникой. Французские хозяйки знают, что соль может быть настоящим "героем" в быту, особенно когда речь идет о поддержании чистоты в кухонных и ванных раковинах. Эксперты издания "Sante+" рассказали, зачем класть соль в кухонную раковину.
Можно ли солью прочистить раковину
Мощный дуэт соли и бикарбоната натрия (соды) является одним из самых эффективных способов прочистить трубы. Благодаря абразивным свойствам соли и дезинфицирующим свойствам соды, эта смесь идеально подходит для удаления остатков жира и грязи, которые накапливаются в трубах.
"Сочетание соли и бикарбоната натрия образует действительно мощный дуэт, позволяющий растворять даже застарелые отложения", - объясняет эксперт по уборке от Sante+.видео дня
Как растворить соль в трубе - можно ли солью прочистить трубы
- Смешайте 50 г соли и 50 г бикарбоната натрия в равных пропорциях.
- Нагрейте стакан воды и добавьте полученную смесь.
- Вылейте теплый раствор в раковину и используйте вантуз, чтобы создать вакуумные движения вперед-назад.
- Промойте горячей водой.
Эта простая процедура не только помогает прочистить трубы, но и устраняет неприятные запахи, которые могут образовываться из-за засорения.
Santé+ Magazine
Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.
Как устранить сильный засор в раковине
Соль в сочетании с уксусом создает эффектную химическую реакцию, которая не только устраняет блокировку в трубах, но и нейтрализует микробы. Взаимодействие кислого уксуса и щелочной соли позволяет расщепить жирные остатки и грязь.
"Сочетание щелочной соли и кислого уксуса создает химическую реакцию, способную устранить даже самые стойкие засоры", - рассказывает представитель Sante+.
Что делать, если вода плохо идет в раковине
- Растворите 120 г соли в 250 мл белого уксуса.
- Вылейте полученную смесь в канализацию.
- Закройте отверстие и оставьте на 30 минут.
- Промойте горячей водой, смешанной с небольшим количеством средства для мытья посуды.
После этого промойте трубы еще раз горячей водой, и вы получите идеально чистые трубы без использования агрессивных химикатов.
Можно ли сыпать соль в раковину - безопасно ли выбрасывать каменную соль в канализацию
Соль также можно применять отдельно, без дополнительных ингредиентов. Если трубы еще не забиты, но вы хотите предотвратить будущие проблемы, просто используйте горячую соленую воду для регулярного промывания.
"Соль - это естественное профилактическое средство, которое помогает поддерживать трубы в отличном состоянии," - отмечают эксперты.
Как использовать:
- Наполните чашу очень горячей водой.
- Добавьте 50 г соли на каждый литр воды.
- Влейте соленую воду в раковину и оставьте ее стекать вниз по трубе.
Эксперты отмечают, что этот метод поможет не только избежать засоров, но и уничтожит бактерии и микроорганизмы, накапливающиеся в канализации.
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