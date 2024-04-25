Неожиданный ответ знает только гений: что будет, если расплавить соль

Почему расплавленная соль взрывается - вас удивит ответ на этот простой вопрос.

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Когда плавится соль / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/mkupiec7, Pixabay/Alexas_Fotos

Соль – это один из наиболее распространенных ингредиентов, который встречается практически на каждой кухне. Соль добавляют в различные блюда при приготовлении, при этом, в основном, ее растворяют в воде.

Как известно, обычная кухонная соль – это продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы. Однако мало кто знает о том, что будет с солью, если ее попытаться расплавить.

Что будет с солью если ее нагреть

Известно, что соль, как и любой другой продукт, имеет в своем составе воду. А как известно из начального курса физики, при нагревании вода испаряется. То же самое происходит и с солью. Кристаллогидраты солей при нагревании теряют воду. То есть, чем выше температура нагрева соли, тем больше воды она будет терять.

Как плавиться соль

Если вы решите провести эксперимент с тем, чтобы попробовать расплавить соль, важно помнить о том, при каких температурах может произойти процесс плавления. Отметим, что обычная поваренная соль плавится при температуре 801 градус по шкале Цельсия.

Если понаблюдать за процессом нагревания соли, то можно заметить, что сначала ее кристаллы начнут трескаться, а лишь потом начнется процесс плавления. Причем при достижении порога в 801 градус соль начнет медленно переходить в жидкое состояние.

Как действует соль для посудомойки? Соль для посудомоечных машин обычно называется регенерирующей. Она предназначена для смягчения воды и предотвращения образования накипи и представляет собой не что иное как хорошо знакомый всем хлорид натрия. Правда, не все так просто: соль для посудомоечных машин отличается от обычной поваренной соли качеством очистки и размером гранул, нельзя ни в коем случае заменять регенерирующую соль кухонной, пишет Органический магазин.

Что происходит с солью в огне

Отметим, что при соприкосновении соли с открытым огнем, с ней происходят определенные процессы, которые связаны с влиянием на это солей натрия. Если бросить соль в огонь, то в процессе горения появляется зола в которой содержатся соли, в том числе и соли натрия. Однако золы не будет слишком много, ведь она под влиянием физических процессов начнет подниматься в пламени вверх. При этом образуется яркая двойная желтая линия натрия, которая постепенно появляется в спектре.

Смотрите видео - как сварить соль:

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