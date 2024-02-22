Или на дно, или на противень: для чего в духовку кладут соль

Если вам знакомы проблемы с неравномерным прогревом или подгоранием, не спешите сбрасывать вину на технику. Старинная хитрость, используемая нашими бабушками, может стать вашим надежным помощником.
Если у вас часто подгорает низ или верх блюда, а середина остается непропеченной, то нужно использовать соль.
Что поставить в духовку, чтобы не подгорело?
Просто насыпьте слой каменной соли толщиной примерно три сантиметра в противень и поставьте его на самый низ духовки. Это удивительно эффективный способ, который помогает равномерно распределить жар по всей поверхности блюда. Таким образом, вы достигнете идеальной выпечки с золотистой корочкой, несмотря на возможные "капризы" вашей плиты.
Почему соль?
Кладя соль в духовку, вы получаете не только равномерное приготовление блюд, но и возможность безопасно использовать решетку для жарки курицы гриль или крылышек.
Соль впитает капающий жир, предотвращая его попадание на дно духовки. Это означает, что вам не придется тратить время и усилия на ее тщательную очистку после каждого приготовления.
Итак, если вы стремитесь к идеальным результатам в выпечке и желаете избежать проблем с жаркой, простое решение - использование соли в духовке.
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