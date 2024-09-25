Станет белоснежной: как отмыть эмалированную кастрюлю внутри

Чтобы избавиться от желтизны, достаточно использовать один дешевый ингредиент.

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Как отмыть кастрюлю / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Эмалированная посуда безопасна, красива, но нуждается в бережном уходе. В частности, многих хозяек интересует, как отбелить эмалированную кастрюлю внутри.

Как отмыть эмалированную кастрюлю внутри от желтизны

По словам автора YouTube канала "Советы для дома", отмыть кастрюлю можно простым методом с использованием лимонной кислоты.

Налейте в кастрюлю воду, всыпьте туда 25 грамм лимонной кислоты и поставьте на огонь. Раствор должен прокипеть в кастрюле 30 минут, если нагар или желтизна очень сильные, то можно кипятить дольше.

Когда грязь начнет отходить, слейте воду и потрите кастрюлю обычной губкой.

Смотрите видео, как отмыть эмалированную кастрюлю внутри от желтизны и темного налета:

Что известно о YouTube канале "Советы для дома"? "Поради для дому" - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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