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Будет блестеть как новая: как очистить чугунную сковороду от толстого слоя нагара

Мария Николишин
23 июля 2024, 11:55
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Главред рассказывает, как очистить старую чугунную сковороду от нагара, чтобы она просто сияла и выглядела, будто только что из магазина.
Будет блестеть как новая: как очистить чугунную сковороду от толстого слоя нагара
Как очистить многолетний нагар на сковороде / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

При интенсивном использовании сковородки со временем на ней образуется нагар, избавиться от которого не просто. Даже если вы соблюдаете все необходимые правила ухода, чугунные сковородки рано или поздно становятся черными. Поэтому Главред рассказывает, как очистить чугунную сковороду от толстого слоя нагара.

Как очистить чугунную сковороду от толстого слоя нагара снаружи

Один из самых эффективных методов - кипячение сковороды в растворе канцелярского клея и хозяйственного мыла. В емкости, куда помещается сковородка, разводим с водой натертое хозяйственное мыло и 100-150 грамм клея. Эту смесь нужно кипятить на небольшом огне несколько минут. Тогда помещаем туда загрязненную посуду и кипятим еще 2-3 часа. Важно не забывать подливать воду, чтобы сковородка всегда была полностью ею покрыта. После этого, немного остывшую сковородку нужно потереть металлической губкой. От нагара и копоти не останется и следа!

Отмыть чугунную посуду также можно используя смесь соды, уксуса и соли. Нужно смешать все эти компоненты (пропорции должны быть равными). Добавить воду - несколько литров, и поместить чугун в эту смесь. Кипятить около 30 минут. Если нагара много, он застарелый, то кипятите вдвое дольше. В результате вы сможете хорошо вымыть старую сковороду снаружи и внутри.

Кроме того, хорошо растворяет нагар смесь из соды, горчицы и жидкого хозяйственного мыла. В воде нужно развести 3-4 ст. л. соды, 2 ст. л. горчицы, 4 ст. л. хозяйственного мыла и кипятить. Сковородки в данной смеси нужно варить 2-3 часа, а затем промыть с использованием металлической губки.

Смотрите видео, как очистить многолетний нагар на сковороде:

Как сделать так, чтобы сковорода не пригорала?

Для того, чтобы пища не прилипала к сковородке, надо беречь антипригарное покрытие. Во время мытья следует пользоваться мягкими губками и лопатками, которые не сделаны из металла. Лучше не допускать царапания противопригарного слоя.

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