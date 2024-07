Варенье и другие консервации готовят, чтобы сохранить урожай на зиму и наслаждаться домашними вкусностями в течение холодных месяцев. Однако, не все знают, в кастрюлях из какого материала правильно варить варенье.

Пользователь онлайн-форума Quora обратился к специалистам по консервации со следующим вопросом:

"Можно ли варить варенье в алюминиевой кастрюле?", - написал он.

В ответ, одна и из пользовательниц, по имени Андреа отметила, что занимается консервацией уже более 40 лет и не рекомендует использовать алюминиевую посуду для варки варенья.

Генеральный директор компании по производству изделий из алюминия Боб Дэвис отметил, что кислая пища может привести к обесцвечиванию алюминиевой посуды и приданию пище металлического привкуса. Как правило, варенье достаточно кислое, поэтому его не следует готовить в алюминиевых кастрюлях.

Есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы минимизировать риск вымывания:

Следуя этим рекомендациям, вы можете помочь минимизировать риск вымывания.

Еще одним фактором, который следует учитывать, является тип алюминиевой посуды, которую вы используете, указывает он.

Боб Дэвис указывает, что анодированная алюминиевая посуда покрыта слоем оксида, который делает ее не реактивной и более долговечной, чем другие типы алюминиевой посуды. Кроме того, антипригарное покрытие помогает предотвратить пригорание и облегчает очистку.

"Если у вас кастрюля из анодированного алюминия, ее безопасно использовать для приготовления джема. Однако, если вы не уверены, анодирована ли ваша кастрюля, лучше перестраховаться и использовать другой тип кастрюли. Если у вас нет алюминиевой кастрюли с покрытием, которую вы хотели бы использовать для приготовления джема, выстелите ее пергаментной бумагой или другим безопасным для пищевых продуктов барьером, или воспользуйтесь рекомендациями, упомянутыми ранее", - написал он.

Дениз Руджано, которая изучала медицину и здравоохранение в колледже Стейтен-Айленда (закончила в 1987 году) советует использовать эмалированные чугунные кастрюли или кастрюли из стали для вываривания варенья.

"Единственное, что важно - это отличный горшок. Я использовал кастрюли из нержавеющей стали и эмалированные чугунные кастрюли (голландские печи) в равной степени, и хотя обе работают прекрасно, последняя является лучшей благодаря способности распределять тепло по всему дну кастрюли, что помогает варенью равномерно готовиться", - отметила она.

Профессиональные кулинары указывают, что если вы хотите сделать инвестицию, медная кастрюля идеально подходит для приготовления варенья.

"Она проводит тепло более равномерно, чем нержавеющая сталь, что уменьшает вероятность пригорания. Но тяжелая кастрюля из нержавеющей стали или чугуна с покрытием также подойдет. Выбирайте кастрюлю более широкую, а не более высокую: Большая площадь поверхности означает более равномерное приготовление и более быстрое испарение влаги", - резюмируют в The New York Times.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.