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США могут остановить войну: политолог дал неожиданный прогноз с участием Трампа

Юлия Закрепа
21 ноября 2024, 01:17
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Политолог Валерий Дымов сообщил, что сейчас инициатива в руках Трампа.
США могут остановить войну: политолог дал неожиданный прогноз с участием Трампа
Трамп может завершить войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Дымова:

  • США могут остановить войну в Украине
  • Нет уже козырей у Путина, а у Трампа все козыри на руках

Политолог, директор Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов высказался относительно того, каким образом США может остановить российско-украинскую войну.

"Каким образом может Америка прекратить войну? Очень просто может, просто посмотрите цены на нефть с 15-го, например, а Трамп пришел в 16-м году и был до 20-го. Я не про Трампа говорю, просто есть объективная статистика. Посмотрите во время предвыборной кампании каких президентов Путин делал заявление на Мюнхенской конференции безопасности. Мы должны понимать и помнить, что действительно не провоцировал бы так Путин Трампа, потому что несмотря на их близкие отношения, о которых говорит Трамп, на самом деле трудно провоцировать человека, который не является прогнозируемым", - сказал он в эфире телеканала "Еспрессо".

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Валерий Дымов также считает, что в руках США есть большое количество "козырей".

"Есть глубина у американской экономики. На каждый путинский ход есть 25 ходов у США. Та же нефть, тот же газ. Те же интересы на юго-востоке, интересы с Саудовской Аравией, Авраамовы соглашения - только это может повлиять на падение цены на нефть. Если говорить о ценах на нефть, Трамп сказал, что вторым его указом будет копать. Посмотрите сейчас на рынки, акции Китая падают, акции Российских РТС, Московской биржи падают. Нет уже козырей у Путина, а у Трампа все козыри на руках, даже инициатива уже переходит. Кто владеет инициативой - владеет полем боя. Сейчас инициатива у Трампа, если бы он хотел, если бы с ним правильно говорить и действовать, можно было бы привлечь Трампа", - считает политолог.

Трамп инфографика
Что известно о Трампе / Инфографика: Главред

Военная помощь США Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, что США в ближайшие недели передадут военную помощь. Эта помощь будет включать оружие и оплату контрактов на производство нового вооружения, которое было предусмотрено программой в поддержку страны, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

США разрешили бить по России на расстояние до 300 километров. Жозеп Боррель подтвердил предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами от США по стране-агрессору России. При этом Боррель не прокомментировал, кто ему предоставил эту информацию.

Известно, что США одобрили предоставление Украине противопехотных мин. Тип противопехотных мин является "неустойчивым", то есть они самоуничтожаются или теряют заряд батареи, что делает их неактивными, уменьшая опасность для гражданского населения.

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